OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, ASSE : un cador de Ligue 2 et buteur au Mondial vers un gros transfert ?

Auteur d’un match très complet face aux Pays-Bas (2-2), Keito Nakamura a marqué les esprits en Coupe du monde avec le Japon. Joueur de Reims en Ligue 2, il pourrait bien signer en Ligue 1 dès cet été.

Keito Nakamura a une nouvelle fois confirmé son importance dans le dispositif du Japon en Coupe du monde lors du match nul spectaculaire face aux Pays-Bas (2-2), une rencontre intense où le joueur du Stade de Reims s’est illustré par un but et une prestation très complète sur le plan technique et tactique.

Aligné pendant 90 minutes, l’ailier japonais a affiché une grande justesse dans son jeu avec 90% de passes réussies (28 sur 31), une efficacité intéressante dans les duels remportés à 60% (3 sur 5), ainsi qu’une activité constante dans les transitions offensives. Buteur à la 57e minute d’une frappe qui a permis au Japon de revenir dans le match après l’ouverture du score néerlandaise, Nakamura a symbolisé la capacité de réaction de son équipe dans une rencontre où les Japonais ont été menés à deux reprises avant d’arracher le nul en fin de match. Il est d’ailleurs devenu le premier joueur de Reims à marquer dans un Mondial depuis 68 ans.

Au-delà de son but, sa performance se distingue par sa propreté technique et son implication dans toutes les phases de jeu. Dans un contexte mondial où le Japon continue de s’affirmer comme une nation capable de rivaliser avec les grandes équipes européennes, Nakamura s’impose comme un élément offensif clé du système de Hajime Moriyasu, capable d’apporter de la créativité mais aussi de l’impact dans les moments importants.

Une recrue parfaite pour la Ligue 1

Ce match face aux Pays-Bas vient aussi renforcer son statut en club, où ses performances avec le Stade de Reims sont déjà suivies de près, notamment en Ligue 2 où il réalise une saison solide (14 buts et 3 passes dé), alors qu’il était proche d’un départ l’été dernier. Son profil d’ailier moderne, capable de jouer entre les lignes et d’éliminer en un contre un, pourrait attirer naturellement l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, le PSG, le RC Lens, l’OL ou encore le Stade Rennais, voire même l’ASSE dans son optique de montée en L1.

Valorisé à 10 millions d’euros sur Transfermarkt, il sera sûrement l’une des attractions du mercato cet été en France. À seulement 25 ans, Nakamura confirme qu’il est désormais bien plus qu’un simple espoir japonais et qu’il s’installe progressivement comme un joueur de référence sur la scène internationale, capable de briller face à des adversaires du calibre des Pays-Bas.