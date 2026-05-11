Stade Rennais Mercato : un international japonais en renfort pour Franck Haise ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

= 26.80€ pour 10€

= 24.10€ pour 10€

Le Stade Rennais continue d’explorer de nouvelles pistes offensives pour son mercato estival. Et selon plusieurs échos venus de Bretagne, un profil commence sérieusement à séduire en interne : celui de Keito Nakamura.

Auteur d’une fin de saison totalement folle avec le Stade de Reims, l’international japonais aurait tapé dans l’œil de certains décideurs rennais après son quadruplé historique contre Pau lors de la dernière journée de Ligue 2.

Un profil offensif atypique qui pourrait représenter une nouvelle option pour Franck Haise.

Keito Nakamura termine la saison en feu

Difficile de faire meilleure publicité avant un mercato.

Face à Pau, Keito Nakamura a signé un quadruplé retentissant, devenant le premier joueur depuis Jean-Philippe Krasso en 2022 à réussir une telle performance en Ligue 2.

Une prestation qui vient conclure une saison très solide sur le plan statistique pour l’ailier japonais :

10 buts

2 passes décisives

28 matchs disputés

Meilleur buteur de Reims sur trois saisons consécutives

À 25 ans, Nakamura semble désormais prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Et Rennes surveillerait cela de très près.

Rennes apprécie son profil

Selon les informations de Jonathan35001, réputé bien informé autour du Stade Rennais, le club breton apprécierait particulièrement le profil de l’international japonais.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Reims, Nakamura serait valorisé autour de 4 millions d’euros selon Data’Scout, un montant largement accessible pour Rennes.

Mais au-delà du prix, c’est surtout son profil qui intrigue.

Le Japonais possède des qualités offensives très intéressantes :

qualité de centre,

volume de courses,

dribbles réussis,

présence dans la surface,

capacité à créer du danger.

Nakamura est également capable d’évoluer dans plusieurs rôles offensifs, un point particulièrement apprécié dans les systèmes modernes de Franck Haise.

Des membres du club pensent la même chose… — jonathan 🔴⚫️ (@jonathan35001) May 9, 2026

Un profil séduisant… mais encore des doutes pour la Ligue 1

Si les statistiques sont flatteuses, les projections Data’Scout restent cependant beaucoup plus prudentes concernant une adaptation au très haut niveau de Ligue 1.

Le rapport souligne plusieurs limites importantes :

une explosivité jugée insuffisante,

un manque d’intensité,

une finition parfois irrégulière malgré un gros volume d’occasions,

peu de passes décisives.

Autrement dit, Nakamura est un joueur capable de beaucoup apporter offensivement… mais qui pourrait souffrir face à des défenses de Ligue 1 plus physiques et mieux organisées.

Rennes voit surtout un joueur de rotation

C’est probablement le point clé du dossier.

Selon les projections Data’Scout, Keito Nakamura ne serait pas considéré comme un titulaire indiscutable à Rennes aujourd’hui.

Avec un indice projeté de 60 en Ligue 1, il se situerait plutôt dans la catégorie des joueurs de rotation capables d’apporter du dynamisme en sortie de banc.

La comparaison avec Mousa Al Tamari, profil offensif proche dans l’effectif rennais, montre d’ailleurs un écart important sur l’explosivité et l’intensité.

Mais Rennes voit également un avantage majeur : Nakamura apporterait un profil différent de ce que possède actuellement l’effectif breton.

Franck Haise prêt à tenter le pari ?

Franck Haise apprécie généralement les joueurs polyvalents et capables d’apporter des solutions tactiques variées.

Dans cette logique, Nakamura pourrait parfaitement entrer dans une rotation offensive pour densifier l’effectif rennais en vue des ambitions européennes.

Reste désormais à savoir combien demandera Reims pour son international japonais.

Et surtout si Rennes sera prêt à investir sur un joueur qui ressemble davantage à un pari intelligent qu’à une véritable tête d’affiche du mercato.