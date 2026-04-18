Mercato : Oscar Garcia (ex ASSE et FC Barcelone) vise un joueur du Real Madrid longtemps promis à l’OM

Le mercato est déjà lancé en coulisses et un dossier bien connu à Marseille refait surface. Aujourd’hui entraîneur de l’AFC Ajax, Óscar García aurait ciblé un joueur du Real Madrid CF qui avait été tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille l’été dernier.

Passé par la réserve du FC Barcelone, mais aussi par l’AS Saint-Étienne et le Stade de Reims, le technicien espagnol prépare déjà la prochaine saison aux Pays-Bas. Et selon les informations relayées par Matteo Moretto, l’Ajax s’intéresse désormais à Dani Ceballos.

L’Ajax Amsterdam passe à l’attaque pour Dani Ceballos

Cinquième du championnat néerlandais et toujours en quête d’un retour au sommet, l’Ajax veut frapper fort lors du prochain mercato. Le club d’Amsterdam a déjà tenté de renforcer son effectif avec l’arrivée hivernale d’Oleksandr Zinchenko en provenance d’Arsenal FC, même si l’Ukrainien a été freiné par les blessures.

Désormais, la priorité pourrait se nommer Dani Ceballos. Le milieu espagnol de 29 ans reste sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, mais sa situation se serait nettement compliquée ces derniers mois.

Peu utilisé et absent des plans d’Álvaro Arbeloa selon plusieurs médias espagnols, l’ancien joueur du Real Betis Balompié pourrait être poussé vers la sortie cet été.

L’OM se souvient encore de ce dossier brûlant

À Marseille, le nom de Dani Ceballos réveille forcément des souvenirs récents. L’été dernier, le milieu madrilène avait été annoncé tout proche de signer à l’OM. Le dossier semblait même très avancé avant un retournement de situation de dernière minute.

Le joueur aurait finalement décliné la proposition marseillaise, provoquant une vive frustration en interne. À l’époque, Roberto De Zerbi, alors sur le banc olympien, n’aurait pas apprécié ce revirement inattendu.

Ce faux bond avait marqué les supporters marseillais, qui voyaient en Ceballos un renfort d’expérience capable d’apporter maîtrise technique et personnalité au milieu de terrain.

Oscar Garcia prêt à relancer sa carrière

Pour Oscar Garcia, récupérer Dani Ceballos représenterait un joli coup. L’entraîneur espagnol connaît parfaitement le profil du joueur : technique, intelligent tactiquement et capable de dicter le tempo d’un match.

À l’AFC Ajax, un environnement basé sur la possession et le jeu offensif pourrait parfaitement convenir au milieu madrilène, en quête de temps de jeu et de relance.

Reste désormais à savoir si le Real Madrid acceptera de négocier et si Dani Ceballos sera séduit par le projet néerlandais. Une chose est sûre : un an après avoir échappé à l’OM, l’Espagnol pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato européen.