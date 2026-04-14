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FRANCE

ASSE : il y a le feu chez un rival pour la montée, bonne nouvelle pour les Verts !

Par Raphaël Nouet - 14 Avr 2026, 17:54
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Lucas Stassin lors du match de l'ASSE à Reims.

Le Stade de Reims vient de publier un communiqué cinglant à l’encontre de ses ultras, qui prouve que l’ambiance est électrique en Champagne. Un concurrent en moins pour l’ASSE dans la course à la montée…

Depuis hier et la défaite de Troyes à Rodez (2-1), l’AS Saint-Etienne est focalisée sur cette première place de Ligue 2 qui lui tend les bras. Car l’ESTAC, qui n’a plus qu’un point d’avance, doit encore se déplacer dans le Chaudron dans dix jours. Les Verts, en plus de remonter directement dans l’élite, pourraient aussi décrocher un quatrième titre de champion de L2. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’un de ses principaux rivaux dans la course à la remontée est en train de s’embraser !

Les ultras ont voulu en découdre avec les joueurs !

Le Stade de Reims vient de publier un communiqué incendiaire à l’encontre de ses ultras, accusés d’avoir attendu l’équipe, de retour d’un nul à Laval (2-2) dans la nuit de vendredi à samedi, avec l’intention d’en découdre. Le club accuse les Ultrem de s’être rendus au centre d’entraînement « munis d’armes par destination ». « Nous assistons à une escalade des comportements violents et inappropriés », regrette le communiqué, qui précise que « l’arrivée des forces de l’ordre a été nécessaire pour éviter que la situation ne soit hors de contrôle ».

Le divorce est consommé depuis longtemps entre les supporters rémois et leur direction, dont ils fustigent la gestion depuis plusieurs années. Cinquième du classement, le Stade de Reims reçoit le Red Star (4e) ce week-end et doit encore aller au Mans (3e) d’ici la fin de la saison. Vu les tensions qui le secouent, le voir remonter serait un sacré exploit !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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