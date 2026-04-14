Si l’OL peut se targuer d’avoir réussi quelques jolis coups au mercato, la Ligue 2 pourrait être son prochain terrain de jeu.

Alors que l’OL cherche à optimiser sa stratégie de recrutement, une nouvelle tendance pourrait bouleverser l’équilibre du football français : le retour massif de la Ligue 2 comme vivier prioritaire. Et cette évolution pourrait directement concerner l’ASSE, installée cette saison dans l’antichambre de l’élite.

Un appel clair à miser sur le marché français

Le message est venu d’un acteur bien connu du milieu, Frédéric Guerra, agent influent, qui pousse les clubs et notamment l’OL à revoir leurs habitudes : « Il faut arrêter de tourner dans toute l’Europe pour chercher des joueurs », a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. Une sortie qui fait écho à un constat partagé dans le milieu du recrutement : la richesse du football français reste sous-exploitée. Le scout Vincent Bertin renchérit dans le même sens : « Beaucoup trop de jeunes joueurs en Ligue 2 sont partis à l’étranger au lieu d’atterrir en Ligue 1. Les clubs de Ligue 1 doivent davantage tirer profit de ce vivier local. »

L’OL prêt à cibler la Ligue 2… et donc l’ASSE

Dans ce contexte, l’OL pourrait rapidement changer de cap et intensifier ses recherches en Ligue 2, un championnat où évoluent plusieurs talents prometteurs… dont certains sous contrat avec des clubs ambitieux comme l’ASSE. Ce positionnement stratégique pourrait créer une forme de concurrence directe entre les deux rivaux historiques, sur des profils jeunes, à fort potentiel et à coûts maîtrisés. Même si celle-ci n’a que peu de chance d’aboutir, la récente rumeur indiquant un intérêt lyonnais pour le Stéphanois Lucas Stassin va dans cette droite lignée. Une situation qui ravive mécaniquement la tension entre Lyon et Saint-Étienne, même loin des derbys.

Une menace silencieuse mais réelle pour les Verts

Pour l’ASSE, l’enjeu est clair : sécuriser ses jeunes talents et éviter que des clubs de Ligue 1 mieux installés ne viennent piocher dans son effectif ou son environnement proche. Dans une Ligue 2 de plus en plus scrutée, chaque bon profil peut rapidement devenir une cible nationale… voire internationale. Et l’OL, toujours à l’affût des bonnes opportunités, semble prêt à accélérer. Le mercato n’a pas encore commencé… mais la bataille, elle, est déjà lancée. Raison de plus pou les Verts de valider au plus vite leur ticket pour la Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)