Blessé depuis cet hiver, Florian Tardieu (33 ans) va progressivement revenir à la compétition à l’ASSE dans le sprint final de la saison.

C’est une nouvelle qui tombe à pic pour l’ASSE. Alors que les Verts viennent de s’imposer face à Dunkerque (2-1) et restent pleinement engagés dans la course à la montée, un renfort de poids se profile pour le sprint final : Florian Tardieu. Absent depuis cet hiver, le milieu de terrain de 33 ans voit enfin le bout du tunnel. Et son retour progressif pourrait changer beaucoup de choses dans cette fin de saison sous haute tension.

Tardieu de retour avec le mors aux dents

Avant même le coup d’envoi du dernier match, Tardieu a pris la parole sur beIN SPORTS avec sincérité, livrant un témoignage fort sur sa période d’absence : « La santé va beaucoup mieux, j’ai repris le terrain ce jeudi avec le préparateur physique. J’ai de très bonnes sensations et j’espère pouvoir aider l’équipe dans les derniers matchs. Mon objectif est de rejouer avant la fin de saison, j’ai charbonné très fort pour ça… » Un retour qui ne sera pas précipité, mais qui s’inscrit dans une dynamique positive. Le joueur a notamment évoqué les efforts fournis en coulisses, entre rééducation et travail mental : « Si ça tenait qu’à moi je serais déjà sur le terrain mais il y a un suivi médical et je l’accepte… c’est dur d’être loin des terrains. »

« On n’a pas le droit de relâcher »

Mais au-delà de son cas personnel, Tardieu envoie surtout un message fort au groupe de l’ASSE. Fort de son expérience en Ligue 2, il sait à quel point chaque détail peut faire basculer une fin de saison : « On n’a pas le droit de relâcher… quand les équipes viennent dans le Chaudron, elles se surpassent. » Un discours lucide, marqué par une frustration encore présente : « J’ai encore en travers de la gorge ce match de Boulogne où ils avaient plus envie que nous. » Dans cette dernière ligne droite, Philippe Montanier pourrait donc récupérer un joueur d’expérience, capable d’apporter équilibre, leadership et maîtrise dans les moments clés. Le timing est idéal. Et pour l’ASSE, ce retour pourrait bien valoir de l’or.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2