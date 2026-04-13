Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE, les Verts sont redevenus une machine à gagner… et un verrou difficile à ouvrir.

C’est une statistique qui résonne bien au-delà de la Ligue 2. Depuis le début de l’année 2026, l’ASSE s’est installée dans une dimension totalement inattendue sur le plan défensif, au point de rivaliser avec les plus grandes équipes européennes. Selon les données Opta, les Verts n’ont encaissé que six buts sur cette période.

Un chiffre tout simplement exceptionnel qui place le club stéphanois comme la meilleure défense des cinq grands championnats européens et de leurs deuxièmes divisions. Une performance qui change complètement la perception du projet en cours à l’ASSE. Sous la direction de Philippe Montanier, l’équipe a trouvé une stabilité rare, construite autour d’un bloc compact, discipliné et difficile à déséquilibrer.

L’ASSE meilleur défense d’Europe !

Cette transformation ne doit rien au hasard. L’ASSE a progressivement bâti une identité basée sur la rigueur, la maîtrise des espaces et une organisation collective très structurée. Résultat : les adversaires peinent à trouver des solutions face à un bloc devenu extrêmement hermétique. Dans un championnat souvent marqué par l’irrégularité des équipes de tête, cette constance défensive devient un avantage majeur.

Elle permet aux Verts de rester compétitifs même dans les matchs les plus fermés, où chaque détail peut faire la différence. Au-delà des chiffres, c’est aussi une dynamique mentale qui s’installe. Encaisser peu de buts, c’est aussi gagner en confiance, en sérénité et en maîtrise des temps forts comme des temps faibles. Un élément clé dans la course à la montée. Cette solidité est d’autant plus marquante qu’elle s’inscrit dans un contexte de forte pression sportive.

Une attaque au diapason

L’ASSE joue clairement les premiers rôles et vise un retour en Ligue 1, un objectif qui nécessite une base défensive fiable sur la durée. Et sur ce point, les signaux sont très positifs. L’équipe semble avoir trouvé un équilibre durable, capable de résister à la pression des concurrents directs et de sécuriser des points précieux même dans des rencontres compliquées.

6 – Avec six buts encaissés en 2026, l’AS Saint-Étienne affiche la meilleure défense des cinq grands championnats européens et de leur deuxième division.



Solide 🤝 @OptaJean pic.twitter.com/hX2xQt1jCy — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 12, 2026

Cette statistique Opta agit également comme un signal fort envoyé à toute l’Europe du football : l’ASSE n’est plus seulement un club historique en reconstruction, mais une formation capable d’afficher des standards de haut niveau. Reste désormais à confirmer cette dynamique sur la durée, dans un sprint final où la constance sera déterminante. Car si la défense est aujourd’hui un point fort indiscutable, elle devra continuer à porter l’équipe jusqu’au bout… en plus de son attaque, qui est la meilleure de Ligue 1 après 30 journées.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2