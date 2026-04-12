ASSE : Montanier a trouvé le rôle parfait pour Moueffek

Accrochée par Nancy (1-1) une semaine plus tôt, l’ASSE avait vu Le Mans revenir à 1 point et menacer sa 2e place. Mais samedi soir, elle a profité du faux pas des Manceaux, la veille, pour reprendre ses distances, en battant Dunkerque (2-1). Une belle opération puisque les Verts comptent aujourd’hui 3 points d’avance sur Le Mans et seulement 2 points de retard sur Troyes, le leader, qui ne devrait pas avoir la partie facile lundi soir à Rodez.

Contre Dunkerque, dans un Chaudron amputé de son kop sud, suspendu, l’ASSE a concrétisé sa domination en ouvrant le score grâce à Stassin, sur un ballon gratté par Boakye. Et après l’égalisation nordiste signée Robinet sur un penalty généreux, c’est Davitashvili qui a inscrit le but de la victoire, à la conclusion d’un ballon récupéré par Jaber, fraîchement entré en jeu.

L’apport des entrants, comme à Nancy

Le Géorgien venait juste d’être repositionné en soutien de Stassin, Montanier ayant décidé de réorganiser son équipe, à la peine en début de deuxième mi-temps, et de troquer son 4-3-3 initial pour un 4-2-3-1. Un coaching gagnant que le successeur d’Horneland a dédié à ses remplaçants, mettant en avant l’apport de Jaber, Duffus, Miladinovic et Appiah… mais aussi des joueurs qui ne sont pas entrés en jeu. « Les remplaçants ont apporté beaucoup d’énergie. Il le fallait car on ne pouvait pas gagner ce match à 11. Et on a aussi été portés par les vibrations positives de ceux qui ne sont pas rentrés. » Une victoire de groupe, donc. Et une victoire de haute lutte, face à une belle équipe de Dunkerque, joueuse et accrocheuse.

Montanier préfère Moueffek plus haut

Montanier, qui avait déjà souligné l’apport des entrants à Nancy, a tenu à mettre en avant la prestation d’Aïmen Moueffek, revenu dans le onze de départ. « Aïmen a joué très haut, derrière les attaquants. Je pense que c’est sa meilleure position. Il a cette capacité à vite se retourner quand il est dos au jeu et à ouvrir des brâches avec sa puissance balle au pied. Il est meilleur quand il joue comme ça, entre les lignes. Je suis persuadé que c’est dans ce rôle qu’il nous aidera le mieux. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2