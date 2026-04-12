Victorieuse de Dunkerque (2-1), l’ASSE a enchaîné un 9e match sans défaite avec Philippe Montanier et conforté sa 2e place au classement de la Ligue 2. A quatre journées de la fin, elle est plus que jamais dans la course pour remonter au sein de l’élite.

Accrochée par Nancy (1-1) une semaine plus tôt, l’ASSE avait vu Le Mans revenir à 1 point et menacer sa 2e place. Mais samedi soir, elle a profité du faux pas des Manceaux, la veille, pour reprendre ses distances, en battant Dunkerque (2-1). Une belle opération puisque les Verts comptent aujourd’hui 3 points d’avance sur Le Mans et seulement 2 points de retard sur Troyes, le leader, qui ne devrait pas avoir la partie facile lundi soir à Rodez.

Coaching gagnant pour le coach de l’ASSE

Contre Dunkerque, dans un Chaudron amputé de son kop sud, suspendu, l’ASSE a concrétisé sa domination en ouvrant le score grâce à Stassin, sur un ballon gratté par Boakye. Et après l’égalisation nordiste signée Robinet sur un penalty généreux, c’est Davitashvili qui a inscrit le but de la victoire, à la conclusion d’un ballon récupéré par Jaber, fraîchement entré en jeu.

L’apport des entrants, comme à Nancy

Le Géorgien venait juste d’être repositionné en soutien de Stassin, Montanier ayant décidé de réorganiser son équipe, à la peine en début de deuxième mi-temps, et de troquer son 4-3-3 initial pour un 4-2-3-1. Un coaching gagnant que le successeur d’Horneland a dédié à ses remplaçants, mettant en avant l’apport de Jaber, Duffus, Miladinovic et Appiah… mais aussi des joueurs qui ne sont pas entrés en jeu. « Les remplaçants ont apporté beaucoup d’énergie. Il le fallait car on ne pouvait pas gagner ce match à 11. Et on a aussi été portés par les vibrations positives de ceux qui ne sont pas rentrés. Les attitudes ont été exemplaires.» Une victoire de groupe, donc. Et une victoire de haute lutte, face à une belle équipe de Dunkerque, joueuse et accrocheuse.

Montanier aime quand l’ASSE est sous pression

Montanier, qui avait déjà souligné l’apport des entrants à Nancy, a aussi mis en avant la prestation de Moueffek, pour son retour dans le onze. Et il s’est directement tourné vers le prochain match à Bastia. «On a peut-être livré notre meilleur match depuis mon arrivée. C’était dur mais on a dominé. On a concédé aucun tir, on a tiré 20 fois. On est restés sur le corde raide avec un seul but d’écart mais on a livé un gros match. Maintenant, rien n’est encore fait. L’équipe a bien rebondi après le match nul à Nancy. J’aime quand elle est sous pression. Il reste quatre matchs. Il ne sert à rien de spéculer. Il faudra les gagner si on veut monter. » On rappellera qu’il y a deux mois et demi, pour la « der » d’Horneland, l’ASSE s’était inclinée 1-0 sous les huées du Chaudron,contre Boulogne-sur-Mer. Elle vient d’enchaîner 7 victoires et 2 nuls avec Montanier et retrouvera samedi prochain une équipe de Bastia qui vient de prendre un gros coup sur la tête en s’inclinant au Red Star (4-3) alors qu’elle menait 3-1 à la mi-temps. Une formation corse qui était venue partager les points à l’aller (2-2), au terme d’une purge dont on se demande encore aujourd’hui comment elle avait pu ne pas être fatale à Horneland, juste avant la trêve des confiseurs. Mais l’essentiel est ailleurs. Et si les planètes continuent de s’aligner, le prochain ASSE-Troyes, dans quinze jours, sera peut-être une finale pour le titre. Qui l’aurait imaginé au soir du piteux revers contre Boulogne-sur-Mer ?