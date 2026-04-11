ASSE : une ancienne piste des Verts affole le Mercato !

L’AS Saint-Étienne pourrait bien nourrir de sérieux regrets à l’approche du prochain mercato estival. Alors que le club stéphanois avait entrepris une refonte complète de ses couloirs défensifs l’été dernier, une piste étudiée avec attention est aujourd’hui en train d’exploser au plus haut niveau. Et désormais, les plus grands clubs européens se l’arrachent.

Une révolution mal maîtrisée sur les côtés

Durant l’intersaison, les dirigeants de l’ASSE ont profondément remanié leur secteur défensif, notamment sur les postes de latéraux. Ferreira, Stojkovic, Annan et Traoré sont venus garnir les couloirs avec l’ambition d’apporter du sang neuf et de la concurrence.

Sur le flanc gauche, le choix de Kilmer Sports s’est porté sur Ebenezer Annan. Mais le latéral ghanéen n’a jamais réellement convaincu. Rapidement relégué sur le banc après des prestations jugées insuffisantes, il a laissé sa place à Ben Old, repositionné avec succès par les différents staffs.

Ce repositionnement improvisé a permis de stabiliser temporairement le couloir gauche, mais il souligne aussi une forme d’échec dans le recrutement initial. Car dans le même temps, une autre piste étudiée par les Verts connaissait une trajectoire bien différente…

Arsène Kouassi, la révélation qui échappe aux Verts

L’été dernier, l’ASSE s’était penchée sur le profil d’Arsène Kouassi, le joueur du FC Lorient. Finalement, le club ligérien avait fait d’autres choix. Une décision qui pourrait aujourd’hui être perçue comme une erreur stratégique pour remplacer Cornud et Pétrot.

Car depuis, Kouassi s’est imposé comme l’une des grandes révélations de Ligue 1 au poste de piston gauche. Performant, régulier et décisif dans les deux phases de jeu, il a franchi un cap impressionnant en seulement quelques mois.

Ses performances n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs européens. Selon Foot Mercato, le joueur devrait quitter Lorient cet été, et la liste de ses prétendants donne le vertige.

Une bataille européenne déjà lancée

Plusieurs clubs majeurs seraient déjà à l’affût. En France, le RC Strasbourg, soutenu par le projet BlueCo, surveille de près le dossier. Mais la concurrence s’annonce féroce.

En Allemagne, des formations comme le Bayer Leverkusen, le VfB Stuttgart ou encore l’Eintracht Francfort ont déjà pris des renseignements.

Du côté de l’Italie, le Genoa CFC et l’AS Roma suivent également la situation avec attention.

Sa valeur marchande est désormais estimée à environ 10 millions d’euros, preuve de sa progression fulgurante. Et qui donne encore plus de regrets aux Verts de ne pas avoir su flairer jusqu’au bout la belle affaire…