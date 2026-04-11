ASSE Mercato : deux menaces anglaises se précisent pour Kévin Pedro !

Kévin Pedro, révélation de la saison à l’ASSE, a tapé dans l’oeil de deux écuries de Premier League.

Un talent qui explose aux yeux de l’Europe

Révélation de la saison en Ligue 2, Kévin Pedro impressionne par sa maturité, sa vision du jeu et sa capacité à répondre présent dans les moments clés. Match après match, le joueur formé à l’ASSE s’impose comme un titulaire indiscutable, confirmant tout le potentiel que le club plaçait en lui.

Ses performances n’ont pas seulement attiré l’attention en Angleterre. Des clubs comme la Real Sociedad ou encore le Bayer Leverkusen suivent également son évolution de près. En France, Stade Rennais FC et le LOSC Lille gardent aussi un œil attentif sur sa progression.

Ce regain d’intérêt s’explique par un profil rare : Pedro allie technique, intelligence de jeu et sang-froid, des qualités particulièrement recherchées sur le marché actuel.

Une stratégie claire de l’ASSE : ne pas céder

Malgré cette pression croissante, la direction stéphanoise reste inflexible. Depuis le rachat du club par Larry Tanenbaum et la mise en place du projet mené par Kilmer Sports Ventures, la priorité est claire : construire sur le long terme.

Kévin Pedro, sous contrat jusqu’en 2030, représente une pierre angulaire de ce projet. L’ASSE entend éviter les erreurs du passé, où certains talents étaient vendus trop tôt. Désormais, le club veut développer ses jeunes joueurs, les valoriser sportivement avant d’envisager un éventuel transfert.

Ce positionnement ferme envoie un message fort au marché : sauf offre exceptionnelle, aucun départ n’est à l’ordre du jour.

Une bataille qui ne fait que commencer

Si Premier League commence à s’agiter autour du dossier Pedro, rien n’indique pour l’instant une offensive concrète. Mais la situation pourrait rapidement évoluer, surtout si le joueur continue sur cette lancée.

Dans un marché où les jeunes talents explosent rapidement, les clubs anglais n’hésitent plus à anticiper. Plusieurs sources anglaises confirment qu’Everton et Bournemouth pourraient ainsi passer à l’étape supérieure dans les prochains mois, notamment en vue du mercato estival. Wait and see…

🗞️🇫🇷Everton & Bournemouth have sent scouts to watch AS Saint-Étienne defender Kévin Pedro.



The 20-year-old has 4 G/A in 24 appearances so far this season, operating mainly as a right back and at times at centre back.



(@Sport_Witness) pic.twitter.com/yMhefOfb47 — Everton FC News 💙 (@NilSatisNews) April 8, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2