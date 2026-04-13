La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comme indiqué dimanche soir, l’ASSE va mettre le grappin sur un futur prodige annoncé… suivi par le RC Lens au dernier mercato.

C’est un joli coup que vient de réaliser l’ASSE. Discrets mais efficaces, les dirigeants stéphanois ont réussi à sécuriser l’arrivée de David Mimbang, un jeune milieu camerounais de 17 ans considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération.

Et ce transfert n’est pas anodin. Car sur ce dossier, la concurrence était féroce. Plusieurs clubs européens, dont le RC Lens, Chelsea, Nordsjaelland ou encore Strasbourg, s’étaient positionnés ces derniers mois. Mais au final, ce sont bien les Verts qui ont raflé la mise.

Mimbang plaisait aussi au RC Lens

Suivi depuis plus d’un an par l’ASSE, Mimbang avait déjà trouvé un accord avec le club ligérien en amont. Une stratégie de long terme qui a fini par payer pour Saint-Étienne, capable de devancer des structures réputées pour leur recrutement. Comme indiqué hier soir, la confirmation est tombée ces dernières heures. Le jeune joueur, issu de l’École de Football des Brasseries du Cameroun (EFBC), ne participera pas à la Easter Cup Patricia Berthelot 2026.

Une absence qui s’explique simplement : son départ pour la France est imminent. Président de l’EFBC, Jacques Elimbi a officialisé la nouvelle en conférence de presse. David Mimbang s’envole pour la France afin de débuter sa phase d’adaptation avec l’ASSE, en attendant la signature officielle de son contrat, prévue dans les prochaines semaines, lorsqu’il aura atteint la majorité. Profil longiligne, athlétique, capable d’évoluer aussi bien en sentinelle qu’en relayeur, Mimbang coche de nombreuses cases. Son potentiel et sa polyvalence en font un pari d’avenir particulièrement excitant pour les Verts.

Un entourage trop intrusif ?

Mais ce dossier révèle aussi une autre réalité : l’ASSE continue de renforcer sa stratégie de recrutement tournée vers les jeunes talents à fort potentiel. Un axe déjà visible ces derniers mois et qui semble s’inscrire dans la durée. De son côté, le RC Lens peut nourrir quelques regrets. Intéressé lors du dernier mercato, le club artésien n’a finalement pas réussi à conclure. Selon But!, l’entourage du joueur aurait notamment pesé dans la balance, facilitant le choix de l’ASSE.

C’est pour cela que BlueCo n’a pas gardé la main sur le dossier. Ce coup réussi pourrait avoir des répercussions bien au-delà du simple recrutement. Dans un championnat aussi disputé que la Ligue 2, chaque signal envoyé compte. Et avec cette opération, l’ASSE confirme qu’elle reste une place forte capable d’attirer des talents prometteurs malgré la concurrence. Reste désormais à voir comment David Mimbang s’adaptera au football français. Mais une chose est sûre : à Saint-Étienne, on tient peut-être déjà une future pépite.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2