ASSE – Dunkerque : Montanier bluffé par un joueur, il annonce sa fin de saison explosive !

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L’AS Saint-Étienne a réalisé une très belle opération ce week-end en s’imposant face à Dunkerque (2-1), dans un Geoffroy-Guichard privé de son kop sud. Un succès précieux qui permet aux Verts de reprendre de l’air dans la course à la montée et marqué par le retour à la compétition de Mahmoud Jaber.

Après le match nul frustrant contre Nancy (1-1), la pression était clairement montée d’un cran. Le Mans s’était rapproché dangereusement, revenant à un point seulement. Mais les Stéphanois ont su répondre présents au bon moment.

Grâce à cette victoire, l’ASSE compte désormais trois points d’avance sur son poursuivant direct et reste au contact du leader Troyes, à seulement deux longueurs. Une dynamique relancée au moment idéal de la saison.

Un coaching gagnant et un banc décisif

Face à Dunkerque, les hommes de Philippe Montanier ont d’abord pris l’avantage grâce à Stassin, opportuniste après un ballon récupéré par Boakye. Mais après l’égalisation nordiste sur penalty, le match s’est tendu.

C’est finalement Davitashvili qui a délivré le Chaudron, bien servi après un travail précieux de Mahmoud Jaber, tout juste entré en jeu. Un scénario qui illustre parfaitement l’impact du coaching stéphanois.

En difficulté en début de seconde période, Montanier n’a pas hésité à revoir son système, passant d’un 4-3-3 à un 4-2-3-1. Un ajustement tactique payant qui a totalement relancé son équipe.

Après la rencontre, le technicien stéphanois a tenu à saluer l’implication de tout son groupe :

« Les remplaçants ont apporté énormément d’énergie. On ne pouvait pas gagner ce match à 11. Même ceux qui ne sont pas entrés ont poussé. »

Un message fort qui souligne l’état d’esprit collectif des Verts dans ce sprint final.

Jaber, la recrue qui peut tout changer

Mais au-delà du collectif, un nom est revenu avec insistance dans la bouche de Montanier : Mahmoud Jaber.

De retour de blessure, le milieu israélien a immédiatement pesé sur la rencontre. Sa récupération sur le but de Davitashvili a été déterminante, et son entrée a clairement changé le visage du match.

L’entraîneur de l’ASSE n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme :

« Mahmoud a fait une très grosse semaine à l’entraînement, il a été impressionnant. Je n’ai pas hésité à le lancer malgré son absence. »

Avant d’aller encore plus loin :

« Il va beaucoup nous apporter sur cette fin de saison. »

Une déclaration lourde de sens, qui confirme que Jaber pourrait devenir l’un des hommes clés de la montée stéphanoise.

Une fin de saison sous haute tension

Avec plusieurs joueurs de retour de blessure et un banc qui répond présent, l’ASSE semble armée pour aborder le sprint final dans les meilleures conditions.

Montanier en est convaincu : la montée se jouera sur la profondeur de l’effectif et la capacité du groupe à répondre présent dans les moments clés.

« On aura besoin de tout le monde pour atteindre l’objectif », a-t-il insisté.

Plus que jamais, les Verts semblent prêts à lutter jusqu’au bout. Et avec un Mahmoud Jaber enfin de retour, Saint-Étienne pourrait bien avoir trouvé un atout décisif.

📊 35 minutes sur le terrain et déjà bien des kilomètres parcourus !



Mahmoud est de retour, et ça fait plaisir ! 👊 pic.twitter.com/9qlj4GMIEl — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 12, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2