ASSE Mercato : une pépite africaine très convoitée arrive demain chez les Verts !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’ASSE prépare un joli coup sur le mercato. Le jeune milieu camerounais David Mimbang, 17 ans, est attendu en France pour finaliser son arrivée.

Une pépite attendue lundi à l’ASSE

C’est un nom qui circule déjà depuis plusieurs mois.

David Mimbang, jeune milieu de terrain camerounais de 17 ans, va bien rejoindre l’AS Saint-Étienne.

Selon plusieurs sources proches du dossier, le joueur s’envole pour la France afin de préparer la signature de son futur contrat. Une arrivée imminente qui confirme les informations évoquées dès le mois de janvier.

L’annonce a d’ailleurs été faite officiellement par Jacques Elimbi, président de l’EFBC, lors d’une conférence de presse.

Un talent très convoité en Europe

Si l’ASSE parvient à boucler ce dossier, c’est loin d’être un hasard.

David Mimbang est considéré comme l’un des jeunes profils prometteurs du football camerounais. International chez les jeunes, il attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens.

Parmi eux, le consortium BlueCo — propriétaire notamment de Chelsea et du RC Strasbourg — suivait de près son évolution.

Un signe de son potentiel.

Une signature… mais pas avant août

Attention toutefois : l’arrivée de David Mimbang ne sera pas immédiate sur le plan administratif.

Le joueur ne pourra signer officiellement son contrat qu’à partir du 15 août, date à laquelle il fêtera ses 18 ans.

Une contrainte réglementaire classique pour les transferts internationaux de mineurs.

D’ici là, tout est déjà ficelé en coulisses.

Un pari sur l’avenir pour l’ASSE

Pour l’AS Saint-Étienne, actuellement 2e en Ligue 2, ce recrutement s’inscrit dans une stratégie claire : miser sur la jeunesse et l’avenir.

Avec David Mimbang, les Verts pourraient bien tenir un joueur à fort potentiel… capable de s’imposer à moyen terme.