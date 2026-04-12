ASSE : Moueffek monte au créneau pour défendre les Ultras, avec un message fort

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L’ambiance était particulière samedi à Geoffroy-Guichard. Avant la victoire de l’AS Saint-Étienne face à Dunkerque (2-1), près de 5000 supporters se sont rassemblés pour dénoncer les menaces de dissolution qui visent deux groupes emblématiques : les Magic Fans et les Green Angels. Un mouvement de contestation fort, à la hauteur de l’attachement des supporters à ces deux piliers de l’ambiance du Chaudron. Et après la rencontre, un joueur stéphanois a tenu à prendre la parole publiquement pour leur apporter son soutien : Aïmen Moueffek.

Le milieu de terrain des Verts n’a pas hésité à afficher clairement sa position, dans un contexte particulièrement sensible.

“On est de tout cœur avec eux” : un message fort

Face aux incertitudes qui entourent l’avenir des groupes ultras, Moueffek a livré un message empreint de solidarité et d’émotion.

« On est de tout cœur avec eux. On sait qu’ils traversent une période difficile », a-t-il déclaré.

Des mots simples, mais puissants, qui traduisent le lien fort entre les joueurs et leurs supporters. Car à Saint-Étienne, plus qu’ailleurs, le public occupe une place centrale dans l’identité du club.

Le joueur va même plus loin en affirmant que cette inquiétude est partagée par tout le vestiaire :

« Tout le monde pense la même chose. Personne n’a envie de voir une dissolution du Chaudron. »

Une déclaration qui résonne particulièrement dans un club où l’ambiance de Geoffroy-Guichard est souvent décrite comme l’une des plus impressionnantes d’Europe.

Les Magic Fans et Green Angels au cœur de l’identité stéphanoise

Les Magic Fans et les Green Angels ne sont pas de simples groupes de supporters. Ils incarnent depuis des décennies l’âme du Chaudron, avec des tifos spectaculaires et une ferveur reconnue dans toute la France.

La menace de leur dissolution suscite donc une vive émotion, bien au-delà des tribunes. Le rassemblement massif avant le match contre Dunkerque en est la preuve.

Aïmen Moueffek en est parfaitement conscient :

« C’est très dommage ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose de dissoudre les kops. »

Un avis tranché, qui reflète celui de nombreux observateurs du football français, attachés à la culture des tribunes.

Un Chaudron unique que personne ne veut voir disparaître

Au-delà du débat, c’est toute l’identité de l’AS Saint-Étienne qui est en jeu. Le Chaudron, réputé pour son ambiance volcanique, doit beaucoup à ses supporters les plus actifs.

Pour Moueffek, il est impensable de voir cette atmosphère disparaître :

« On a envie que le Chaudron reste comme il est. »

Un appel à l’unité dans une fin de saison cruciale

Alors que l’ASSE est en pleine course pour la montée en Ligue 1, l’unité entre joueurs et supporters pourrait être un facteur déterminant.

Moueffek a d’ailleurs tenu à adresser un dernier message aux ultras :

« Tout ce qu’on a à leur dire, c’est de ne pas lâcher. »

Une phrase forte, qui fait écho à l’état d’esprit du groupe stéphanois sur le terrain.

📊 35 minutes sur le terrain et déjà bien des kilomètres parcourus !



Mahmoud est de retour, et ça fait plaisir ! 👊 pic.twitter.com/9qlj4GMIEl — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 12, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2