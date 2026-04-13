ASSE : Nadé déjà focus sur Bastia, il annonce la couleur !

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L’AS Saint-Étienne a frappé fort ce week-end en s’imposant face à Dunkerque (2-1), une victoire précieuse dans la course à la montée. Après le nul frustrant contre Nancy (1-1), les Verts ont parfaitement réagi et profitent du faux pas du Mans pour reprendre de l’avance. Avec désormais trois points d’avance sur leur poursuivant direct et seulement deux longueurs de retard sur le leader Troyes, les Stéphanois sont plus que jamais dans la course à la Ligue 1. Mais du côté du vestiaire, pas question de s’enflammer. À peine la victoire acquise, Mickaël Nadé avait déjà la tête tournée vers le prochain rendez-vous, face à Bastia…

« On est content d’avoir battu Dunkerque qui est une belle équipe. Mais on ne lâchera rien jusqu’au bout », a-t-il affirmé avec détermination.

Une victoire importante dans un match accroché

Dans un Geoffroy-Guichard privé de son kop sud, suspendu, l’ASSE a dû s’employer pour venir à bout d’une équipe de Dunkerque accrocheuse.

Les Verts ont d’abord ouvert le score grâce à Stassin, bien servi après un travail de récupération de Boakye. Mais les Nordistes sont revenus dans la partie sur un penalty transformé par Robinet.

Loin de douter, les hommes de Philippe Montanier ont su repartir de l’avant. Davitashvili a finalement offert la victoire à Saint-Étienne, en concluant une action initiée par Mahmoud Jaber, entré en jeu quelques minutes plus tôt.

Une réaction qui a particulièrement satisfait Mickaël Nadé :

« On est repartis de l’avant après l’égalisation et on a trouvé les ressources pour marquer ce deuxième but tout en restant solides défensivement. »

Nadé promet une fin de saison sans relâche

Dans un sprint final qui s’annonce haletant, le défenseur stéphanois a envoyé un message très clair : l’ASSE ne compte rien laisser au hasard.

« C’est le sprint final. On sait que si on gagne tous nos matchs, on sera en Ligue 1 », a-t-il assuré.

Une déclaration forte, qui traduit l’ambition assumée du groupe stéphanois. Plus que jamais, la montée est dans toutes les têtes.

Pour Nadé, la clé réside dans la constance et l’état d’esprit :

« Tous les matchs vont être importants jusqu’à la fin. Il faut les gagner. »

Un discours simple, mais terriblement efficace dans une période où chaque point peut faire la différence.

Une équipe capable de s’adapter à tout

Autre point fort mis en avant par Nadé : la capacité de l’ASSE à s’adapter tactiquement.

Après avoir évolué en 3-4-3 contre Annecy et Nancy, les Verts ont changé de système face à Dunkerque, passant d’un 4-3-3 à un 4-2-3-1 en cours de match. Un ajustement payant qui a permis de reprendre le contrôle de la rencontre.

« C’est bien de pouvoir changer de système. Moi, je m’adapte, peu importe comment on joue », a expliqué le défenseur.

Avant de saluer le travail de son entraîneur :

« Le coach sait trouver les bons dispositifs. Les résultats le prouvent. »

Cette flexibilité pourrait bien être un atout majeur dans les dernières semaines de compétition.

Bastia dans le viseur, la Ligue 1 en ligne de mire

Désormais, tous les regards sont tournés vers le prochain match face à Bastia. Un nouveau test crucial pour des Stéphanois lancés dans une dynamique positive.

Le mot d’ordre est clair : enchaîner.

« On va vite se concentrer sur Bastia », a conclu Nadé.

Plus que jamais, l’ASSE avance avec une conviction forte : ne rien lâcher. Et si cette détermination se confirme sur le terrain, la Ligue 1 pourrait bien se rapprocher très rapidement du Chaudron.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2