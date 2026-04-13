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FRANCE

ASSE : coup dur confirmé à Troyes, les Verts se frottent les mains 

Par Bastien Aubert - 13 Avr 2026, 09:20
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Antoine Sibierski (Troyes)

Selon les informations de But!, le directeur sportif Antoine Sibierski est bel et bien sur la grille de départ à Troyes. Une tendance forte pour sa prochaine destination se dégage. 

C’est une information qui tombe au pire moment pour Troyes. Alors que le club aubois domine la Ligue 2, une zone de turbulences vient perturber sa fin de saison. But! confirme en effet que le directeur sportif Antoine Sibierski est bien sur le départ… et sa prochaine destination se précise clairement : il devrait rejoindre Anderlecht à l’issue de l’exercice en cours. 

Sibierski vers Anderlecht ?

Un départ loin d’être anodin pour un club en pleine lutte pour la montée. Sibierski est un rouage essentiel de l’organisation troyenne, et son avenir déjà tourné vers la Belgique soulève forcément des questions sur la stabilité interne. Derrière les bons résultats sportifs, cette situation confirme que tout n’est pas si serein en coulisses. Sur le terrain, pourtant, Troyes continue d’avancer.

Leader avec un point d’avance sur l’ASSE, l’ESTAC garde son destin en main, avec un match crucial à disputer à Rodez ce soir en clôture de la 30e journée (20h45). Mais ce contexte extra-sportif pourrait peser lourd dans les têtes au moment d’aborder les échéances décisives. Car le calendrier n’offre aucun répit. Dans deux semaines, Troyes se déplacera à Geoffroy-Guichard pour ce qui s’annonce déjà comme la « finale » de la Ligue 2. Un choc direct face à Saint-Étienne, potentiellement décisif pour le titre et la montée.

Un choc idéalement placé pour l’ASSE

Et c’est précisément là que les Verts peuvent se frotter les mains. Voir leur principal rival fragilisé en interne à un moment aussi clé de la saison représente une opportunité en or. Dans un sprint final où chaque détail compte, la moindre incertitude peut faire basculer une dynamique. Du côté de l’ASSE, l’objectif est clair : rester au contact et exploiter la moindre faille.

Cette annonce autour de Sibierski pourrait bien jouer un rôle psychologique important. Reste à savoir si Troyes parviendra à faire abstraction de cette situation ou si, au contraire, ce départ programmé viendra perturber l’équilibre du groupe. Une chose est sûre : le choc à Geoffroy-Guichard n’a jamais aussi bien porté son étiquette de finale. Et dans ce contexte tendu, l’ASSE semble avoir récupéré un avantage inattendu au moment le plus stratégique de la saison.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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