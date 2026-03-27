ASSE : un gros coup rêvé par les Verts et le RC Lens se rapproche d’un club de Ligue 1

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Grégory Lorenzi, dirigeant reconnu de Ligue 1 et rêvé par le passé par l’ASSE et le RC Lens, serait en discussions avec l’OGC Nice.

L’OGC Nice accélère sa réflexion en coulisses. Alors que le club azuréen prépare un été de transition, notamment avec une large revue d’effectif, un chantier clé semble déjà engagé : celui du poste de directeur sportif.

Selon les informations de Nice-Matin, les dirigeants niçois ont ouvert des discussions avec Grégory Lorenzi, actuellement en poste au Stade Brestois, pour une arrivée dès cet été.

Mais ce profil expérimenté, reconnu pour son travail en Bretagne, n’en est pas à son premier courtisan en Ligue 1. Avant Nice, d’autres clubs ambitieux s’étaient déjà positionnés… notamment le RC Lens et l’ASSE.

Lorenzi, un bâtisseur qui attire les projets ambitieux

Depuis sa prise de fonction en 2016 à Brest, Lorenzi s’est imposé comme l’un des directeurs sportifs les plus respectés du championnat. L’ancien défenseur corse a notamment structuré un projet durable, menant le club de Ligue 2 jusqu’à une qualification historique en Ligue des champions.

Sa méthode repose sur trois piliers : stabilité, recrutement intelligent et valorisation des joueurs. Une approche qui séduit les clubs en quête de structuration, bien au-delà de la Bretagne.

L’ASSE avait tenté sa chance… sans succès

Avant que Nice ne passe à l’action, l’ASSE avait déjà identifié Lorenzi comme un profil idéal pour reconstruire son projet sportif.

Le principal intéressé l’a lui-même confirmé : les Verts l’avaient contacté il y a plusieurs années. Il déclarait même : « Si j’étais opportuniste, je serais déjà parti […] quand Saint-Étienne m’avait contacté ».

À l’époque, Lorenzi avait fait le choix de la stabilité à Brest, préférant poursuivre son travail sur le long terme. Un choix payant, au vu de la progression spectaculaire du club finistérien.

Le RC Lens aussi attentif à son profil

Autre club structuré et ambitieux, le RC Lens a également suivi de près l’évolution de Lorenzi ces dernières années.

Dans un contexte où Lens a régulièrement ajusté son organigramme sportif — notamment après le passage de Grégory Thil — le profil du dirigeant brestois cochait plusieurs cases : vision long terme, maîtrise du scouting et capacité à performer avec des moyens limités.

Sans concrétisation toutefois, preuve que Lorenzi n’a jamais quitté Brest à la légère.

Nice en pole pour un tournant stratégique

Aujourd’hui, la situation semble différente. Après près de dix ans dans le Finistère, Lorenzi a récemment laissé entendre qu’un nouveau défi pourrait s’inscrire dans la suite logique de sa carrière.

L’OGC Nice, en pleine restructuration, pourrait lui offrir ce cadre. Le club cherche à relancer un projet cohérent, après des saisons irrégulières et des changements fréquents dans son organigramme.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un profil expérimenté et structurant comme Lorenzi ferait sens.

Un dossier à suivre de près

Si les discussions sont encore en cours, Nice semble avoir une longueur d’avance sur ses anciens concurrents. Mais le dossier reste ouvert, tant le profil de Lorenzi continue de séduire en Ligue 1.

Une chose est sûre : après avoir résisté à l’ASSE et suscité l’intérêt du RC Lens, le directeur sportif brestois pourrait bien franchir un cap… cette fois sur la Côte d’Azur.