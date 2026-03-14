ASSE : les Verts ont tenté leur chance pour une sensation de Ligue 1 citée au RC Lens

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Avant de connaître la saison historique du Stade Brestois et une qualification inattendue en Ligue des champions, Grégory Lorenzi aurait pu quitter la Bretagne. Et rejoindre l’ASSE.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le directeur sportif brestois a révélé avoir été sollicité par le club stéphanois il y a plusieurs années. Une approche qui montre que l’ASSE suivait déjà de près l’un des dirigeants qui fait sensation au sein du football français. Ces dernières années, le RC Lens avait lui aussi été cité pour attirer Lorenzi.

L’ASSE avait tenté le coup pour Lorenzi

Directeur sportif de Brest depuis 2016, Grégory Lorenzi est l’un des grands artisans de la progression spectaculaire du club breton. Arrivé au poste après sa carrière de joueur, il a contribué à structurer un projet sportif efficace malgré des moyens limités.

Mais au cœur de cette réussite, une opportunité aurait pu tout changer. Lorenzi a confié que l’ASSE l’avait contacté par le passé :

« Si j’étais un opportuniste, je serais déjà parti, il y a quatre, cinq ans, quand Saint-Étienne m’avait contacté. »

Un dirigeant courtisé après le succès brestois

Le dirigeant corse est aujourd’hui considéré comme l’un des architectes du « miracle brestois ». Avec un budget limité et peu de transferts payants, le club a réussi l’exploit de terminer 3e de Ligue 1 en 2024, décrochant une qualification historique pour la Ligue des champions.

Sous sa direction sportive et avec l’entraîneur Éric Roy, Brest a même battu plusieurs records du club avant de découvrir la plus prestigieuse compétition européenne.

Pourquoi Lorenzi n’a jamais rejoint Saint-Étienne

Malgré les sollicitations, Lorenzi a choisi la continuité. Dans son interview, il explique avoir refusé plusieurs propositions pour rester fidèle au projet brestois. Selon lui, partir aurait été une décision opportuniste. Il reconnaît toutefois avoir hésité plus récemment, notamment après la qualification européenne du club, signe que son travail commence à attirer fortement.

Aujourd’hui encore, il n’exclut pas de rester longtemps en Bretagne :

« Je suis dans un contexte qui me va bien et je peux peut-être rester encore cinq ans. »

Reste désormais une question : si l’ASSE tente à nouveau sa chance dans les prochaines années, Lorenzi pourrait-il finir par céder ?