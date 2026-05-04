ASSE Mercato : les Verts toujours en course pour la Ligue 1, ils peuvent remercier une cible très convoitée de Kilmer Sports !

Si l’ASSE peut toujours finir dans les deux premiers de Ligue 2, elle le doit pour beaucoup à Ewan Jaouen, auteur d’un grand match samedi dernier avec Reims sur la pelouse du Mans.

Parfois, une saison bascule sur un détail. Pour AS Saint-Étienne, ce détail porte aujourd’hui un nom : Ewan Jaouen. Le gardien du Stade de Reims n’a pas seulement brillé ce week-end. Il a tout simplement maintenu les Verts en vie dans la course à la Ligue 1.

Alors que l’ASSE traverse une nouvelle période critique, marquée par une troisième défaite consécutive, à Rodez, le club forézien pouvait dire adieu à ses espoirs de montée directe en L1. Mais un match, à distance, est venu totalement rebattre les cartes.

Merci Jaouen… et Rossignol

Sur la pelouse du Mans, le Stade de Reims a souffert. Dominés pendant une grande partie de la rencontre, les Rémois ont tenu grâce à un Ewan Jaouen exceptionnel.

Le jeune gardien a multiplié les arrêts décisifs, repoussant chaque tentative mancelle avec sang-froid et autorité. À lui seul, il a empêché Le Mans de prendre l’avantage à plusieurs reprises.

Mais le moment le plus marquant est arrivé dans le temps additionnel.

Seul face au but, Rossignol avait la balle de la victoire. Une occasion en or, presque immanquable. Pourtant, sa frappe a terminé à côté, provoquant l’incompréhension générale.

Ce double tournant – les exploits de Jaouen et ce raté monumental – a permis au score de rester à 1-1.

Sans cela, Le Mans aurait pris trois points. Et l’ASSE aurait été quasiment éliminée de la course à la montée. Autrement dit : Jaouen a indirectement sauvé la saison stéphanoise.

De grosses offres attendues pour Jaouen

Ce sauvetage n’est pas un coup d’éclat isolé. Ewan Jaouen réalise une saison remarquable en Ligue 2, au point d’être nommé aux Trophées UNFP parmi les meilleurs gardiens du championnat, à l’instar de Gautier Larsonneur.

À seulement 20 ans, il s’impose comme l’un des plus grands espoirs à son poste. Une progression qui n’échappe évidemment pas aux recruteurs… ni à l’ASSE.

Le club stéphanois suit de près son profil en vue du prochain mercato.

Mais pour s’attacher ses services, selon nos informations, il faudra sortir le chéquier. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Stade de Reims, Jaouen est très convoité, notamment en Angleterre. Des offres autour de 15 millions d’euros sont dans les tuyaux, un investissement que Kilmer Sports Ventures devra assumer.