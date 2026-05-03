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FRANCE

Rodez-ASSE (2-1) : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 3 Mai 2026, 08:00
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L’ASSE a subi une 3e défaite consécutive hier soir en s’inclinant à Rodez au terme d’une nouvelle prestation affligeante. Voici nos notes pour les Verts, où ce qu’il en reste…

LARSONNEUR (4)

Un ou deux sauvetages, mais de plus en plus pris en grippe par les supporters, il a étalé sa fébrilité. Capitaine naufragé.

PEDRO (4), puis GADEGBEKU

Axial droit dans la défense à 3 mise en place par Montanier, Pedro n’a pas surnagé. Et il s’est à son tour blessé. Remplacé par GADEGBEKU, auteur d’une perte de balle dangereuse (90e) et qui semble terriblement limité.

BERNAUER (3)

Le Cardinal sur le flanc, Bernauer a pris sa place au cœur de la défense. En manque de rythme, l’ancien joueur du Paris FC a souvent été trop court ou en retard. Dépassé.

NADE (6)

Irréprochable. Le seul à avoir gagné ses duels et endigué les assauts ruthénois.

APPIAH (4)

Piston droit, il a été le Vert le plus dangereux en première mi-temps avec notamment une bonne ouverture pour Boakye (16e). Tout en se montrant emprunté balle au pied.

KANTE (3)

Et dire qu’à son arrivée, il avait fait bonne impression… Il enchaîne les matchs mais n’avance plus !

BOAKYE (4)

Passeur décisif sur le but de Cardona. Mais il n’a pas eu son rendement habituel, ni avec ni sans le ballon. Et son carton jaune lui fera rater la réception d’Amiens.

MILADINOVIC (3), puis CARDONA (5)

Comme face à Troyes (0-3), Miladinovic a été coupable d’une vilaine perte de balle sur l’ouverture du score de Rodez. Montanier a dit de lui jeudi dernier qu’il était « peut-être le joueur le plus technique de l’équipe », mais vu ses prestations, ce n’est pas très sympa pour les autres ! Remplacé à la mi-temps par CARDONA, transparent jusqu’à ce qu’il réduise le score.

OLD (3)

Le Kiwi n’a pas été exempt de tout reproche sur les deux buts dee Rodez. Et encore une fois, il n’a rien apporté offensivement malgré sa combativité et plusieurs situations où il aurrait pu être décisif.

DUFFUS (3), puis ANNAN

Préféré à Cardona pour épauler Stassin en attaque, Duffus ne s’est mis en évidence que par une déviation pour le Belge (30e). Remplacé par ANNAN, à 2-0. Le Ghanéen s’est rappelé au bon souvenir de tout le monde en expédiant un centre directement en touche (84e).

STASSIN (3)

Il a buté sur Braat (30e). Et n’a pas du tout pesé.

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