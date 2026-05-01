ASSE : une très grosse annonce venue du Mans va semer le chaos chez les Verts

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

À deux journées de la fin de la saison de Ligue 2, l’ASSE n’a plus totalement son destin entre les mains. La faute à une équipe du Mans qui déjoue tous les pronostics et s’impose comme le principal danger dans la course à la montée.

Un classement sous haute tension

La situation est limpide : Saint-Étienne est aujourd’hui troisième, à un point seulement du Mans, deuxième.

Dans ce sprint final, chaque détail compte. D’autant plus que les confrontations directes ne plaident pas en faveur des Verts : battus 3-2 à Geoffroy-Guichard à l’aller, ils n’ont pas réussi à faire mieux qu’un nul au retour (0-0).

Conséquence : en cas d’égalité, l’avantage pourrait pencher du côté manceau.

Le Mans, une dynamique qui inquiète l’ASSE

Ce qui rend la situation encore plus délicate pour Saint-Étienne, c’est le profil de son concurrent. Le Mans n’était pas attendu à ce niveau. Promu récemment en Ligue 2 après être passé par des divisions amateurs ces dernières années, le club sarthois devait initialement jouer le maintien.

Mais en interne, l’ambition a rapidement évolué, comme le présente Foot Mercato dans un article spécial. Comme l’expliquait Samuel Yohou :

« Lors de la prépa, le coach nous avait annoncé qu’on devait viser la montée. On s’est tous regardés interloqués. »

Une déclaration qui résume parfaitement l’état d’esprit initial d’un groupe qui, aujourd’hui, ne doute plus.

Une annonce de montée… depuis janvier

Selon des proches du club, le basculement s’est opéré en cours de saison.

« Ils sont convaincus qu’ils monteront sans faire les barrages. Et ils ne te disent pas ça à deux journées de la fin. Ils te le disent depuis janvier. S’ils peuvent être rongés par la pression et l’enjeu ? Ça fait des mois que Videira les garde dans une bulle, ils sont sûrs de monter et de finir dans les deux premiers quand on leur demande. Ils ont cette confiance en eux, ce n’est même pas de l’arrogance. »

Une certitude rare à ce stade de la compétition, et une annonce qui risquerait bien de mettre une sacrée zizanie à l’ASSE, qui doit gérer la pression de son statut. Tout autre dénouement qu’une montée directe serait d’ailleurs vécu comme un échec. De son côté, Le Mans avance avec une forme de conviction presque déconcertante.

Cette force mentale s’explique aussi par le travail du staff, capable de maintenir son groupe « dans une bulle » malgré les moments plus compliqués.

Un collectif porté par la dynamique

Autre différence notable avec Saint-Étienne : la répartition des responsabilités.

« Tous les joueurs se sentent concernés », confie un proche du vestiaire.

Certains éléments évoluent même au-dessus de leur niveau habituel :

« 5 ou 6 joueurs sont en surrégime, à 150 % ou 160 %. »

Une dynamique collective qui contraste avec une ASSE plus dépendante de ses cadres et de ses individualités.

L’ASSE sous pression dans le sprint final

Pour les Verts, l’équation est simple mais inconfortable :

gagner leurs deux derniers matchs

espérer un faux pas du Mans

Car contrairement à leur rival, les Stéphanois doivent assumer un statut de favori à la montée. Une pression constante qui peut peser dans les moments décisifs.

Une fin de saison à quitte ou double

Le scénario est désormais clair :

Le Mans a son destin en main

L’ASSE dépend aussi des résultats des autres

Et dans ce duel à distance, l’avantage psychologique semble avoir changé de camp.

Entre une équipe libérée et une autre sous tension, la montée en Ligue 1 pourrait bien se jouer dans les têtes.

Pour Saint-Étienne, le danger est réel : Le Mans n’est plus une surprise… c’est un concurrent direct.