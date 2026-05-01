PSG Mercato : une offre à 100 M€ pour un taulier de Luis Enrique, Paris prépare une riposte XXL

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le nom de Désiré Doué continue d’alimenter les rumeurs sur le marché des transferts. Selon les infos révélées par le compte PSGINSIDE-ACTUS, un très grand club de Premier League préparerait une offre dépassant les 100 millions d’euros pour tenter d’attirer le jeune milieu offensif du PSG.

Mais malgré cette potentielle offensive XXL, le PSG ne semble pas inquiet.

Une montée en puissance qui attire l’Europe

Révélé au Stade Rennais avant son transfert au PSG à l’été 2024 pour environ 50 millions d’euros (hors bonus), Désiré Doué s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe.

Sa progression, sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans les grands rendez-vous ont attiré l’attention de plusieurs cadors européens, notamment en Angleterre, où certains clubs du top 5 de Premier League suivent son évolution de très près.

Une offre à plus de 100 M€ évoquée en Angleterre

D’après les informations du compte sur X, un club anglais serait prêt à franchir un cap symbolique en préparant une offre supérieure à 100 millions d’euros pour le joueur.

L’objectif serait clair : tenter de convaincre le PSG avec une proposition difficile à refuser sur le plan financier.

Cependant, le club parisien ne considère pas le dossier comme une priorité de vente, bien au contraire.

Le PSG ferme la porte… pour l’instant

Sous contrat jusqu’en 2029, Désiré Doué est considéré comme un élément central du projet parisien (16 buts et 6 passes dé cette saison). Le club voit en lui un joueur d’avenir, déjà appelé à prendre encore plus d’importance dans les prochaines saisons.

La position du PSG reste ferme :

joueur jugé non transférable

aucun besoin financier urgent

volonté de stabilité autour du projet sportif

Même les offres importantes venues de l’étranger ne devraient pas changer la position initiale du club.

Une riposte XXL avec une prolongation ?

En interne, la tendance est plutôt à la continuité. Le PSG envisagerait même de sécuriser encore davantage l’avenir de Doué avec une prolongation et une revalorisation salariale afin de verrouiller définitivement le dossier.

L’idée serait d’éviter toute tentative de déstabilisation dès les prochains mercatos, notamment avec l’intérêt croissant de clubs anglais comme Manchester City.

Un joueur concentré sur le projet parisien

De son côté, Désiré Doué ne semble pas pressé de quitter la capitale. Son aventure au PSG a pris un tout nouveau tournant depuis quelques mois, et son rôle grandissant dans l’effectif renforce sa progression.

Sauf retournement majeur, le jeune international français devrait encore évoluer sous les couleurs parisiennes la saison prochaine.