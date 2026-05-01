Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson ont joué de malice pour ne pas galvauder le choc contre le PSG le 13 mai à Bollaert.

Le RC Lens joue déjà gros avant même d’affronter le PSG. À l’approche du choc très attendu face au Paris Saint-Germain le 13 mai à Bollaert, Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson se retrouvent au cœur des discussions. Les deux milieux lensois seront suspendus pour la réception du FC Nantes après avoir atteint le quota de cartons jaunes fixé par la LFP. Un timing qui fait forcément beaucoup parler.

Des cartons évitables à Brest ?

Avertis lors du déplacement à Brest, Sangaré et Thomasson ont officiellement écopé d’un match de suspension automatique, comme l’a confirmé la Commission de discipline. Pierre Sage devra donc composer sans son double pivot de référence pour la 33e journée de Ligue 1 face aux Canaris, le 8 mai prochain. Mais ce qui interpelle surtout, c’est le contexte dans lequel ces avertissements sont arrivés.

À Francis-Le Blé, les deux cartons paraissaient largement évitables et le site Jeunes Footeux y voit déjà un calcul parfaitement maîtrisé afin d’être disponibles et frais pour le choc contre le PSG cinq jours plus tard. Évidemment, rien ne permet d’affirmer que les deux Lensois ont volontairement cherché la suspension. Mais dans une fin de saison sous haute tension, où chaque détail peut peser dans la course à la Ligue des Champions, difficile de ne pas relever le caractère particulièrement « arrangeant » de cette situation pour le staff du RC Lens.

Du temps de jeu pour Haidara et Bulatovic

Car sur le papier, la réception du FC Nantes semble nettement plus abordable qu’un affrontement contre le PSG. Et avoir Thomasson et Sangaré disponibles à 100 % pour défier les Parisiens pourrait représenter un avantage considérable pour Lens dans cette bataille européenne. En attendant, cette double absence va offrir une belle opportunité à plusieurs joueurs en manque de temps de jeu.

Andrija Bulatovic devrait notamment bénéficier d’une titularisation importante dans l’entrejeu. À ses côtés, Amadou Haidara devrait également intégrer le onze de départ. Peu utilisé jusque-là dans la rotation du RC Lens, l’international malien possède néanmoins l’expérience et le volume de jeu nécessaires pour remplacer Sangaré. Sa capacité à récupérer des ballons et à couvrir de grandes zones sera précieuse dans une rencontre qui pourrait rapidement devenir piégeuse.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

02/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France