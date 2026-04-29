PSG : énorme coup dur en vue pour Luis Enrique face au Bayern Munich ?

Au lendemain du match spectaculaire remporté par le PSG face au Bayern Munich, des nouvelles d’Achraf Hakimi ont été communiquées.

Le PSG retient son souffle. À une semaine de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, l’incertitude plane autour d’Achraf Hakimi, touché musculairement lors du match aller spectaculaire remporté 5-4.

Sorti diminué dans les dernières minutes au Parc des Princes, le latéral marocain s’est écroulé après un duel, en se tenant l’arrière de la cuisse droite. Une scène préoccupante, d’autant que le staff de Luis Enrique avait déjà effectué tous ses changements, obligeant Hakimi à terminer la rencontre en marchant.

Selon RMC Sport, les premiers examens médicaux réalisés ce mercredi matin ont écarté la simple hypothèse de crampes, sans pour autant établir un diagnostic définitif.

Une course contre la montre lancée

Le verdict final dépendra des examens complémentaires prévus dans la journée, et deux scénarios sont envisagés. Si c’est seulement une contracture, Hakimi pourrait espérer tenir sa place au match retour. Cependant, si c’est une lésion musculaire, sa participation serait fortement compromise. Une grosse tuile pour le PSG et Luis Enrique.

Dans ce cas, le jeune Warren Zaïre-Emery pourrait être repositionné au poste de latéral droit, une option déjà testée cette saison.

Un timing critique pour le PSG

Cette incertitude tombe au pire moment pour Paris. Le match retour à l’Allianz Arena s’annonce décisif après un aller complètement fou, considéré comme l’un des plus spectaculaires de l’histoire des demi-finales européennes.

Hakimi, élément clé du système parisien par sa vitesse et son apport offensif, représente une pièce maîtresse dans l’équilibre de l’équipe. Son absence serait un coup dur majeur dans une confrontation encore totalement ouverte.

Des nouvelles plus rassurantes pour Nuno Mendes

Dans ce contexte tendu, une éclaircie concerne Nuno Mendes. Remplacé en fin de match, le latéral gauche ne souffrirait pas d’une blessure sérieuse et devrait être opérationnel pour le déplacement en Allemagne, sauf rechute.

Interrogé après la rencontre, Luis Enrique est resté prudent : « On verra son état », refusant de s’avancer sur la gravité de la blessure.

Le PSG devrait rapidement communiquer après les nouveaux examens. En attendant, l’incertitude autour d’Achraf Hakimi ajoute une tension supplémentaire à une demi-finale déjà électrique.