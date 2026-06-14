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FRANCE

PSG Mercato : l’AS Monaco fait une belle fleur à Paris pour Maghnes Akliouche

Par William Tertrin - 14 Juin 2026, 08:20
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Le dossier Maghnes Akliouche s’accélère sur le mercato estival. L’AS Monaco aurait assoupli sa position et pourrait revoir ses exigences à la baisse, alors que le PSG et Liverpool restent à l’affût.

Le feuilleton Maghnes Akliouche prend une nouvelle tournure. En effet, le joueur de l’AS Monaco a bel et bien indiqué qu’il était ouvert à un départ cet été, après plusieurs saisons de progression sur le Rocher.

Formé à Monaco et sous contrat jusqu’en 2028, le milieu offensif de 24 ans figure parmi les profils les plus courtisés du mercato européen. Ses performances en Ligue 1 et en compétitions européennes ont attiré l’attention de plusieurs cadors, dont le PSG et Liverpool.

Un prix revu à la baisse par Monaco

Initialement, l’AS Monaco avait fixé un prix élevé pour sa pépite, estimé autour de 63,5 millions de dollars (environ 55 millions d’euros). Mais selon Ekrem Konur, le club de la Principauté pourrait se montrer plus flexible.

Le contexte joue en faveur des prétendants : après une saison moyenne et la Ligue des Champions manquée, Monaco serait prêt à faire un effort sur le prix demandé, et pourrait accepter 58 millions de dollars (50 millions d’euros). Cette ouverture pourrait relancer totalement la concurrence entre les clubs intéressés.

Le PSG et Liverpool en duel sur le dossier

Le PSG suit le joueur depuis plusieurs mois et voit en lui un profil idéal : polyvalent, technique et capable d’évoluer entre le milieu offensif et l’aile droite. Luis Enrique apprécierait particulièrement sa capacité à fluidifier le jeu dans les petits espaces.

Liverpool, de son côté, surveille également la situation avec attention. Le club anglais cherche à renforcer son secteur offensif et considère Akliouche comme une option stratégique à moyen terme.

Un mercato sous tension pour Monaco

Si le départ de Maghnes Akliouche venait à se confirmer, il représenterait un nouveau tournant dans la stratégie de l’AS Monaco, habitué à valoriser puis vendre ses talents à forte valeur marchande.

Le dossier reste toutefois ouvert : aucune offre officielle décisive n’a encore été actée, mais la dynamique actuelle place clairement le joueur au cœur d’une bataille entre PSG et Liverpool.

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