À LA UNE DU 14 JUIN 2026
[14:45]FC Nantes : la date de reprise des Canaris est enfin connue !
[14:15]RC Lens : l’accord total est tombé pour Dino Toppmöller !
[14:00]OL Mercato : accord trouvé avec une troisième recrue, une autre vente XXL se précise après Moreira
[13:35]PSG Mercato : grosse surprise pour Bouaddi après sa masterclass face au Brésil !
[13:10]OM : le verdict de l’UEFA pour la Ligue Europa a définitivement fuité !
[12:45]ASSE Mercato : gros coup dur pour le successeur annoncé de Stassin
[12:20]OM, RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : énième rebondissement pour Pablo Pagis !
[11:55]FC Nantes : une nouvelle annonce est tombée sur la vente du club !
[11:30]RC Lens : Videira explique pourquoi il a refusé de remplacer Sage
[11:05]OM Mercato : un Olympien scelle son avenir en pleine Coupe du monde 2026

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : grosse surprise pour Bouaddi après sa masterclass face au Brésil !

Par Fabien Chorlet - 14 Juin 2026, 13:35
💬 Commenter
Ayyoub Bouaddi

Très apprécié par le PSG, Ayyoub Bouaddi ne serait cependant pas considéré comme une priorité pour le mercato estival.

Pour son tout premier match en Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi a éclaboussé de son talent le choc du groupe C entre le Brésil et le Maroc, qui s’est soldé sur un match nul (1-1). Le milieu de terrain du LOSC a signé une prestation de très haut niveau dans l’entrejeu des Lions de l’Atlas, faisant preuve d’une grande maturité malgré ses 18 ans. De quoi renforcer encore un peu plus sa cote sur le marché des transferts et permettre au club nordiste d’espérer une vente record cet été.

Bouaddi, pas une priorité pour le PSG ?

Parmi les nombreux cadors européens séduits par le profil d’Ayyoub Bouaddi figurerait le Paris Saint-Germain. En marge de la prestation XXL réalisée par le jeune Lillois face à la Seleção, Fabrizio Romano a fait le point sur l’intérêt du double champion d’Europe en titre.

Selon le journaliste italien, le PSG apprécierait énormément le profil du néo-international marocain et aurait déjà pris contact avec son agent. Pour autant, Bouaddi ne constituerait pas une priorité du mercato parisien à ce stade, le club de la capitale étant déjà bien fourni dans l’entrejeu. Reste à savoir si ses performances lors du Mondial 2026 pourraient rebattre les cartes dans ce dossier.

PSGLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : LOSC, PSG