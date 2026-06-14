PSG Mercato : grosse surprise pour Bouaddi après sa masterclass face au Brésil !

Très apprécié par le PSG, Ayyoub Bouaddi ne serait cependant pas considéré comme une priorité pour le mercato estival.

Pour son tout premier match en Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi a éclaboussé de son talent le choc du groupe C entre le Brésil et le Maroc, qui s’est soldé sur un match nul (1-1). Le milieu de terrain du LOSC a signé une prestation de très haut niveau dans l’entrejeu des Lions de l’Atlas, faisant preuve d’une grande maturité malgré ses 18 ans. De quoi renforcer encore un peu plus sa cote sur le marché des transferts et permettre au club nordiste d’espérer une vente record cet été.

Bouaddi, pas une priorité pour le PSG ?

Parmi les nombreux cadors européens séduits par le profil d’Ayyoub Bouaddi figurerait le Paris Saint-Germain. En marge de la prestation XXL réalisée par le jeune Lillois face à la Seleção, Fabrizio Romano a fait le point sur l’intérêt du double champion d’Europe en titre.

Selon le journaliste italien, le PSG apprécierait énormément le profil du néo-international marocain et aurait déjà pris contact avec son agent. Pour autant, Bouaddi ne constituerait pas une priorité du mercato parisien à ce stade, le club de la capitale étant déjà bien fourni dans l’entrejeu. Reste à savoir si ses performances lors du Mondial 2026 pourraient rebattre les cartes dans ce dossier.