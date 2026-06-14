OM Mercato : un Olympien scelle son avenir en pleine Coupe du monde 2026

Après le premier match à la Coupe du monde 2026 des États-Unis face au Paraguay, Timothy Weah a annoncé qu’il va rester à l’OM cet été.

Ils sont cinq joueurs de l’effectif de l’Olympique de Marseille à disputer actuellement la Coupe du monde 2026 : Geronimo Rulli, Timothy Weah, Facundo Medina, Quinten Timber et Amine Gouiri. Seul Olympien à être déjà entré en lice dans la compétition, Timothy Weah a contribué à la large victoire des États-Unis face au Paraguay (4-1) lors de leur premier match.

Weah annonce qu’il sera toujours Olympien la saison prochaine

Après la rencontre, le latéral droit de l’OM s’est arrêté au micro du compte X et influenceur @pape13003. « Moi, je suis Marseillais, j’espère que tu restes ? », lui a demandé ce dernier. Une question à laquelle l’ancien joueur de la Juventus a répondu sans la moindre hésitation : « Je suis là, je suis là, t’inquiète ! »

Des propos qui font écho à ceux tenus par Timothy Weah au sujet de son avenir le 30 avril dernier. « J’espère que je serai là, si le club me garde, sourit l’Américain. J’avais dit que je me sentais comme dans ma famille. Le fait de passer une saison difficile, mon rêve, c’est de gagner des choses ici car c’est mon club et ma ville. Je suis là pour la saison prochaine, bien sûr », avait-il confié en conférence de presse.