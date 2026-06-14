OL Mercato : accord trouvé avec une troisième recrue, une autre vente XXL se précise après Moreira

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L’OL avancerait sur plusieurs dossiers majeurs, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.

Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, les dossiers s’accélèrent du côté de l’Olympique Lyonnais à l’approche de l’ouverture officielle du mercato estival ce lundi. Sur le plan des recrutements, le club rhodanien aurait déjà bouclé l’arrivée libre de Kaïl Boudache en provenance de l’OGC Nice, ainsi que celle de Mads Bidstrup, attendu en provenance du RB Salzbourg.

Accord trouvé entre l’OL et Duranville !

En plus de Kaïl Boudache et Mads Bidstrup, un troisième renfort pourrait prochainement débarquer à Lyon : Julian Duranville. Selon L’Équipe, l’attaquant belge aurait déjà trouvé un accord avec l’OL, tandis que les discussions se poursuivraient entre les dirigeants lyonnais et le Borussia Dortmund afin de finaliser l’opération.

Fofana vers un départ comme Moreira ?

Dans le sens des départs, après celui d’Afonso Moreira, qui pourrait rejoindre le Bayer Leverkusen contre un chèque estimé à 32 millions d’euros, les dirigeants lyonnais pourraient également réaliser une autre vente majeure avec Malick Fofana. Toujours d’après L’Équipe, l’ailier gauche belge conserverait une belle cote en Premier League malgré une saison 2025-2026 perturbée par les blessures. Valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, il figurerait toujours sur les tablettes de plusieurs clubs anglais.