RC Lens : Videira explique pourquoi il a refusé de remplacer Sage

Patrick Videira a expliqué pourquoi il a décidé de rester fidèle au Mans malgré l’intérêt du RC Lens.

Pour remplacer Pierre Sage, qui a décidé de poursuivre sa carrière en Premier League du côté de Crystal Palace, le RC Lens a notamment pensé à l’actuel coach du Mans Patrick Videira avant de jeter son dévolu sur Dino Toppmöller. Mais le technicien de 49 ans n’a pas donné suite aux avances des Sang et Or, préférant poursuivre son aventure avec le MUC, qu’il a réussi à faire remonter en Ligue 1 pour la saison prochaine.

Dans les colonnes de Ouest-France, Patrick Videira a expliqué son choix. « Les gens, au mois de mai, si je leur dis : « Je suis là l’année prochaine », et si une semaine après je suis parti, ils vont dire quoi ? « C’est un menteur, il nous a trahis. » Mais je ne suis pas parti, je n’ai pas donné mon préavis, pas fait les cartons, je suis très bien au Mans FC, je suis sous contrat », a-t-il confié.

« Il est primordial de rester fidèle à ses valeurs »

« J’ai été profondément touché par tout l’amour que les gens nous ont témoigné, à moi et à ma famille. Je me suis dit que je n’avais pas le droit de les décevoir. Il y a eu des sollicitations et des réflexions. Mais pour moi, il est primordial de rester fidèle à ses valeurs. Je n’oublie pas d’où je viens. On m’a répété que le train ne passerait peut-être pas deux fois, mais je n’ai jamais fonctionné avec un plan de carrière », a-t-il poursuivi.

Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir du côté de Lens, alors que Pierre Sage avait lui-même assuré sur le plateau de Téléfoot qu’il serait toujours l’entraîneur des Sang et Or la saison prochaine, avant de finalement prendre la direction de l’Angleterre.