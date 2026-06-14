ASSE Mercato : gros coup dur pour le successeur annoncé de Stassin

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Présenté comme le successeur idéal de Lucas Stassin, Yanis Begraoui semble toutefois hors de portée financière pour l’ASSE.

Depuis la nomination de Ian Cathro sur le banc de l’AS Saint-Étienne, un nom revient avec insistance pour combler le probable départ de Lucas Stassin : celui de Yanis Begraoui. Auteur d’une saison remarquable sous les ordres du technicien écossais à Estoril, avec 20 buts inscrits en 34 rencontres de championnat, l’attaquant marocain s’est imposé comme l’un des profils les plus appréciés par les supporters stéphanois. Son efficacité devant le but et sa connaissance du système de jeu de Cathro en font un candidat idéal sur le papier pour renforcer l’attaque des Verts.

Begraoui trop cher pour l’ASSE ?

Mais selon Peuple Vert, ce dossier semble aujourd’hui très compliqué à concrétiser pour l’ASSE. « Voilà où le rêve se heurte au mur. Begraoui est sous contrat à Estoril jusqu’en 2028. Sa valeur marchande Transfermarkt est à 9 millions d’euros. En réalité, après une saison à 20 buts en première division portugaise, le montant réel sera supérieur. Il faudra probablement s’approcher des 12 à 15 millions pour espérer convaincre le club portugais de lâcher son meilleur joueur. Pour un club de Ligue 2, même un club historique comme l’ASSE, c’est une somme vertigineuse », expliquent nos confrères.

Un montant qui semble largement hors de portée des finances stéphanoises et qui pourrait rapidement refroidir cette piste pourtant très séduisante.