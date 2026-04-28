Au micro de Canal+, Luis Enrique et Marquinhos ont savouré la victoire du PSG contre le Bayern Munich (5-4).

Au terme d’un match complètement fou remporté par le PSG face au Bayern Munich (5-4), Luis Enrique et Marquinhos ont livré leurs réactions entre fierté sportive et vigilance physique, notamment concernant Achraf Hakimi, touché en fin de rencontre.

« Un match exceptionnel »

Le coach du PSG n’a pas caché son admiration après cette victoire spectaculaire. Luis Enrique a insisté sur l’intensité de la rencontre et la force mentale de son équipe. « On a montré qui nous sommes, c’était un match exceptionnel. En tant que coach, je n’ai jamais vu un match avec autant d’intensité. Une baisse physique en fin de match ? Non, pas du tout. On a mérité de gagner mais on aurait pu aussi perdre ou faire match nul. On a montré notre caractère », a-t-il affirmé au micro de Canal+.

Un discours qui met en avant la dimension émotionnelle et la résilience du PSG dans une rencontre à très haute intensité.

Inquiétude autour d’Hakimi

Si la victoire est marquante, elle est légèrement ternie par la situation d’Achraf Hakimi. Le latéral marocain a ressenti une gêne en cours de match et a dû composer avec une douleur musculaire.

Marquinhos a précisé après la rencontre : « Il a dit sur le terrain qu’il avait des crampes à l’ischio ou au mollet. On verra les nouvelles dans la semaine. » Un message prudent qui laisse planer une incertitude sur la disponibilité du joueur pour les prochaines échéances.

Les prochains jours seront déterminants pour connaître la nature exacte de la gêne ressentie par Hakimi. Pour l’instant, le staff parisien reste dans une logique d’observation et de prudence.Dans un calendrier chargé, chaque élément physique peut rapidement devenir un facteur clé.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League