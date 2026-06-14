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FRANCE

ASSE : excellente nouvelle pour Ian Cathro avant la reprise !

Par Fabien Chorlet - 14 Juin 2026, 15:35
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Nadir El Jamali (ASSE)

Pour la reprise, le nouveau coach de l’ASSE Ian Cathro devrait pouvoir compter sur le retour de blessure de Nadir El Jamali.

Pour succéder à Philippe Montanier sur le banc de l’AS Saint-Étienne, les dirigeants stéphanois ont choisi de miser sur Ian Cathro. Le technicien écossais doit officiellement prendre ses fonctions le 1er juillet, date de la reprise de l’entraînement des Verts à l’Étrat. Il disposera alors de plusieurs semaines pour préparer au mieux la saison 2026-2027 en Ligue 2.

El Jamali se rapproche d’un retour

À cette occasion, le nouvel entraîneur de l’ASSE devrait également enregistrer le retour d’un blessé de longue date : Nadir El Jamali. Éloigné des terrains depuis le début du mois de février en raison d’une grave blessure au genou, le jeune ailier stéphanois avait dû passer par la case opération dans la foulée. D’après les informations d’Envertcontretous, le joueur de 19 ans, actuellement en rééducation au Centre National du Football de Clairefontaine, devrait être apte pour la reprise estivale.

Avant son coup d’arrêt, Nadir El Jamali réalisait une première saison encourageante chez les professionnels. Le Franco-marocain avait inscrit deux buts en 17 apparitions toutes compétitions confondues et faisait partie des jeunes joueurs les plus prometteurs de l’effectif stéphanois. Son retour pourrait ainsi offrir une solution offensive supplémentaire à Ian Cathro dès le début de la préparation.

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