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OM Mercato : une première offre va enfin tomber pour Greenwood !

Par Fabien Chorlet - 14 Juin 2026, 16:00
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Mason Greenwood (OM)

L’AS Roma préparerait une première offre de 40 millions d’euros bonus compris pour l’ailier droit de l’OM Mason Greenwood.

Mason Greenwood fait partie des principaux joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille cet été afin de permettre au club phocéen de renflouer ses caisses. Recruté à l’été 2024 en provenance de Manchester United pour environ 30 millions d’euros, l’attaquant anglais reste l’un des actifs les plus valorisés de l’OM, désormais propriétaire de 60 % des droits économiques du joueur. Parmi les clubs intéressés par le numéro 10 marseillais, l’AS Roma et Fenerbahçe apparaîtraient aujourd’hui comme les prétendants les plus insistants.

L’AS Roma prépare une offre de 40 M€ pour Greenwood

Et justement, l’AS Roma serait sur le point de passer à l’action. Selon le Corriere dello Sport, le club italien serait sur le point de formuler une première offre estimée à 40 millions d’euros, bonus compris, pour tenter de convaincre les dirigeants marseillais. Celle-ci prendrait la forme d’un prêt payant de cinq millions d’euros assorti d’une obligation d’achat de 25 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient jusqu’à 10 millions d’euros de bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente supérieur à 10 %.

Une proposition qui devrait toutefois être jugée insuffisante par l’OM, qui n’a donc pas reçu d’offre officielle pour sa star. Les dirigeants olympiens espéreraient récupérer au moins 50 millions d’euros, hors bonus, pour accepter de céder l’ancien joueur de Manchester United.

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