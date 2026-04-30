La possible arrivée d’Olivier Pantaloni sur le banc du FC Nantes a déclenché une vague de réactions musclées chez les supporters.

Le débat autour des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 prend une tournure explosive. Et une simple prise de position a suffi à embraser les réseaux sociaux entre supporters du FC Nantes, de l’OM et du RC Lens. Tout est parti d’un message de Mohamed Toubache-Ter sur X, où il a désigné Olivier Pantaloni comme meilleur coach du championnat sur la saison 2025-2026.

« Sans sombrer dans le clubisme et en prenant en compte la saison, le budget, la progression des joueurs : le meilleur coach de Ligue 1 est Pantaloni », a-t-il affirmé sur X. Une déclaration qui n’a pas été bien accueillie par une partie des supporters, qui ont immédiatement contesté ce choix.

Sage plébiscité, Pantaloni divise

Dans la foulée, plusieurs réactions ont mis en avant Pierre Sage, notamment dans le cadre de son travail au RC Lens, considéré par certains comme plus convaincant ou plus structuré. Le débat a rapidement dégénéré en opposition entre profils d’entraîneurs, chacun défendant son favori selon son club ou sa lecture de la saison.

Face à cette vague de critiques, Toubache-Ter a répondu avec fermeté : « J’en ai marre de votre clubisme et de votre intolérance !! J’adore Sage, j’ai le droit de considérer que ce que réalise Pantaloni est monstrueux, non ??? »

Beye également cité dans les discussions

Le débat a aussi dévié vers Habib Beye, désigné par le consultant comme le « pire coach de Ligue 1 » à ses yeux, en raison de ses passages compliqués successifs au Stade Rennais puis à l’OM. Un avis qui, cette fois, a suscité davantage de compréhension chez certains supporters, au vu des résultats contrastés du technicien dans ses différentes expériences.

Au final, cette polémique illustre surtout la sensibilité extrême des supporters lorsqu’il s’agit de juger les entraîneurs. Entre Pantaloni, Sage et Beye, les avis s’opposent, mais une chose est sûre : le débat est loin d’être clos.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)