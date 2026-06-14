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FRANCE

FC Nantes Mercato : Der Zakarian a déjà validé un premier renfort

Par Fabien Chorlet - 14 Juin 2026, 09:25
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Michel Der Zakarian

De retour au FC Nantes cet été après un prêt d’un an à la Gantoise, Jean-Kévin Duverne devrait rester chez les Canaris la saison prochaine.

Cet été, cinq joueurs vont faire leur retour de prêt au FC Nantes : Alban Lafont, Jean-Kévin Duverne, Lamine Diack, Malang Gomes et Yassine Benhattab. Et contrairement à certains éléments dont l’avenir reste incertain, Jean-Kévin Duverne pourrait bien avoir une carte à jouer sous les ordres de Michel Der Zakarian. Comme Lamine Diack et Malang Gomes, le défenseur haïtien serait en effet pressenti pour rester sur les bords de l’Erdre la saison prochaine.

Duverne va retrouver Der Zakarian à Nantes

C’est en tout cas ce qu’a affirmé le compte X Ali Pacha. « Michel Der Zakarian voudra garder Jean-Kévin Duverne. À Brest, il était titulaire avec lui. Et on n’a plus d’arrière gauche », a assuré l’insider nantais sur le réseau social. Le nouvel entraîneur des Canaris connaît parfaitement l’international haïtien, qu’il avait dirigé au Stade Brestois lors de la saison 2021-2022. Un atout qui pourrait peser dans la balance au moment de trancher sur son avenir.

Prêté cette saison à la Gantoise, Jean-Kévin Duverne, qui s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026, présente également l’avantage d’être très polyvalent. Capable d’évoluer dans l’axe de la défense comme sur les deux côtés, il pourrait offrir de précieuses solutions à Michel Der Zakarian. Son retour serait d’autant plus apprécié que le FC Nantes a déjà vu partir Nicolas Cozza et Deiver Machado durant cette intersaison.

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