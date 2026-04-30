Alors que les rumeurs de vente de l’OM seraient toujours d’actualité, Paris aurait joué un vilain our à Frank McCourt.

Nouveau coup de tonnerre dans l’optique d’une vente de l’OM ? Alors que les rumeurs reviennent régulièrement en toile de fond, on apprend que la famille Arnault aurait pu s’intéresser au dossier marseillais avant de s’engager au Paris FC ! Une hypothèse lancée par Pascal Olmeta dans La Provence.

« J’ai l’impression qu’on n’y arrive plus depuis 1995-96. Quand ça marche, c’est toujours à couteaux tirés en coulisses. Et dès que ça va mal dans le vestiaire ou dans le staff, on va chercher un entraîneur étranger avec dix adjoints. Basta ! S’il faut vendre le club, vendez-le ! LVMH a racheté le Paris FC, mais je suis persuadé qu’ils auraient été intéressés par l’OM », a-t-il lancé. Des propos forts qui traduisent une frustration récurrente autour de la gestion du club, mais aussi une conviction : l’OM reste un actif extrêmement attractif pour des investisseurs de très haut niveau.

L’OM toujours au centre des spéculations

Depuis plusieurs années, la question de la vente de l’OM revient régulièrement sur la table sans jamais aboutir. Frank McCourt, propriétaire du club depuis 2016, a toujours affiché sa volonté de s’inscrire dans la durée, même si les résultats sportifs irréguliers alimentent les doutes chez certains supporters. L’évocation d’un intérêt potentiel de la famille Arnault, même indirect, relance donc immédiatement les discussions autour du futur du club.

Surtout dans un contexte où les grands groupes français investissent de plus en plus dans le football professionnel. Pour l’heure, aucune démarche officielle n’a été confirmée, mais le simple fait que ce type de nom circule montre à quel point l’OM reste un club à forte valeur stratégique et médiatique.

Une atmosphère toujours instable

Entre ambitions sportives, attentes des supporters et incertitudes structurelles, Marseille continue de naviguer dans un environnement sous tension permanente. Et ce type de rumeur ne fait qu’alimenter un peu plus les débats autour de l’avenir du projet.

Car au-delà du terrain, l’OM reste un club où chaque signal est scruté, interprété et amplifié. Et tant que la question de la stabilité à long terme ne sera pas clarifiée, les spéculations autour d’une vente continueront d’alimenter l’actualité marseillaise.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)