OM Mercato : trois transferts XXL sont dans le viseur de Lorenzi

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À l’OM, trois dossiers majeurs se dégagent déjà dans le travail de Grégory Lorenzi : Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Leonardo Balerdi.

À peine installé dans ses fonctions de directeur sportif, Grégory Lorenzi fait face à un chantier colossal à Marseille. Entre la nécessité de rééquilibrer les comptes du club et la préparation du prochain mercato estival, le nouveau patron du recrutement olympien doit avancer vite. Une tendance se dessine déjà très clairement : l’OM envisage plusieurs ventes majeures afin de retrouver une marge de manœuvre financière.

Selon Mohamed Toubache-Ter, trois noms ressortent aujourd’hui comme les principaux candidats à un départ pour une jolie somme : Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Leonardo Balerdi. Trois joueurs importants de l’effectif, mais également trois actifs susceptibles de rapporter des sommes conséquentes au club phocéen.

Greenwood, la vente capable de débloquer le mercato

Le dossier le plus chaud concerne Mason Greenwood. Auteur d’une nouvelle saison productive sous le maillot marseillais, l’attaquant anglais reste l’une des plus fortes valeurs marchandes de l’effectif. Plusieurs clubs européens surveillent sa situation, notamment en Italie où l’AS Rome est régulièrement citée parmi les prétendants les plus insistants.

Conscient de l’enjeu économique, Lorenzi n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un départ. Une offre importante pourrait permettre à l’OM de récupérer un très gros chèque et d’aborder plus sereinement le reste du mercato.

Højbjerg, un salaire qui pèse lourd

Autre dossier prioritaire : celui de Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu danois demeure l’un des plus gros salaires de l’effectif marseillais et son départ permettrait d’alléger considérablement la masse salariale.

Même si aucune offensive concrète n’a encore abouti, l’OM reste à l’écoute du marché concernant son international danois.

Balerdi, la fin d’un cycle ?

Enfin, Leonardo Balerdi figure lui aussi parmi les candidats au départ. Longtemps considéré comme un élément incontournable de la défense olympienne, l’Argentin conserve une cote intéressante sur le marché malgré une saison plus compliquée. L’OM pourrait profiter de cette valeur résiduelle pour récupérer une indemnité significative et poursuivre son rééquilibrage financier. Mais il faudra également prendre en compte sa blessure en sélection argentine.

Le message est désormais limpide en interne : avant de recruter, Marseille doit vendre. Dans ce contexte, Greenwood, Højbjerg et Balerdi apparaissent aujourd’hui comme les trois dossiers prioritaires du nouveau directeur sportif. Des départs qui pourraient conditionner une grande partie du mercato olympien et définir les contours du futur projet marseillais. Surtout que la DNCG met la pression et que l’OM doit impérativement vendre avant la date butoir du 30 juin.