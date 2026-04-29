OM : le remplaçant de Benatia est connu… et c’est un nom XXL !

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Le remplaçant de Medhi Benatia à l’OM serait désormais connu, et c’est un nom qui a déjà été cité ces dernières semaines.

L’OM continue de préparer en coulisses une profonde restructuration de son organigramme sportif. Et selon les informations relayées par le média italien Leggo, Cristiano Giuntoli (54 ans) devrait bel et bien se diriger vers Marseille pour occuper le poste de directeur sportif du club phocéen.

Une rumeur qui prend de l’ampleur, alors que l’OM cherche activement un successeur à Medhi Benatia, annoncé sur le départ en fin de saison.

L’OM en pleine refonte de sa direction sportive

Après une saison marquée par de nombreux changements en interne, l’OM s’apprête à tourner une nouvelle page. Le club souhaite se doter d’une structure plus stable et plus expérimentée pour piloter son projet sportif.

Dans ce contexte, plusieurs profils ont été étudiés, mais celui de Cristiano Giuntoli se distingue par son expérience au plus haut niveau européen.

Selon plusieurs médias, dont des sources françaises spécialisées, l’Italien fait partie des pistes explorées par la direction marseillaise dans le cadre de cette restructuration stratégique .

Cristiano Giuntoli, un CV solide en Serie A

Ancien architecte du projet de Naples, avec notamment la construction de l’équipe championne d’Italie, Giuntoli s’est forgé une solide réputation en Serie A avant de rejoindre la Juventus.

Son profil correspond à ce que recherche l’OM :

expérience dans des clubs à forte pression

capacité à reconstruire des effectifs compétitifs

vision à long terme sur le mercato

C’est précisément pour ces raisons que son nom a été coché par les décideurs marseillais .

Une concurrence très forte sur le dossier

Cependant, l’OM est loin d’être seul sur ce dossier. Plusieurs clubs européens suivent également la situation de près, notamment en Italie et en Premier League.

Selon les dernières informations, l’AS Roma aurait été en pole position pour accueillir Giuntoli, ce qui compliquait fortement les plans marseillais. Mais Leggo ajoute que le premier choix du club serait Tony D’Amico (Atalanta), apprécié pour son travail et déjà connu de Gasperini. En deuxième option figure Giovanni Manna (Napoli), avec qui la Roma aurait déjà eu des contacts.

La piste Giuntoli à l’OM semble donc prendre de plus en plus d’ampleur pour remplacer Medhi Benatia. Reste plus qu’à attendre une confirmation officielle…