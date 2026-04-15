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FRANCE

OM : c’est confirmé pour Bodmer, une nouvelle piste surprise pour l’après-Benatia

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 15:20
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Cristiano Giuntoli

Pisté par l’OM pour remplacer Mehdi Benatia, Mathieu Bodmer a bien recalé le club olympien, tandis qu’un tandis qu’un nouveau nom aurait émergé dans la short-list marseillaise : Cristiano Giuntoli.

En début de semaine, La Provence a révélé que quatre profils se dégagent pour succéder à Mehdi Benatia au poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille : Grégory Lorenzi, Julien Fournier, Florent Ghisolfi et Matthieu Bodmer.

Pour la piste menant à Matthieu Bodmer, elle est déjà morte-née. Interrogé par Paris Normandie sur un éventuel rapprochement avec l’OM, l’actuel directeur sportif du Havre a répondu avec beaucoup d’ironie : « Oui, c’est quasiment fait ! »

Bodmer est un anti-OM

La Tribune Olympienne a eu confirmation que Matthieu Bodmer ne deviendra pas le nouveau directeur sportif de l’OM dû à son amour pour le Paris Saint-Germain. « Beaucoup de personnes m’ont dit en privé : « Jamais de la vie, il viendra, c’est un anti-OM, un pro-PSG, le gars a Paris dans la peau ». Donc, de par son amour du PSG, il ne viendra pas à l’OM », a affirmé le suiveur du club phocéen dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube.

Un Italien pour remplacer Benatia ?

De son côté, le journaliste italien, Mattéo Moretto, nous apprend ce mercredi que Cristiano Guintoli serait l’un des noms les plus probables pour le poste de directeur sportif de l’OM. Sans club depuis son départ de la Juventus Turin l’été dernier, où il occupait le poste de directeur technique, le dirigeant italien de 54 ans serait en contacts avec le club phocéen, mais également avec plusieurs écuries de Premier League.

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