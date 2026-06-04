Désireux de muscler le jeu du FC Barcelone la saison prochaine, Hansi Flick a fait valider l’arrivée d’un renfort qui va changer la vie de ses joueurs.

Le FC Barcelone prépare déjà les grandes lignes de sa saison prochaine. Après une première phase d’observation, Hansi Flick commence à imposer sa vision, notamment sur l’aspect physique, considéré comme un point clé pour rivaliser au plus haut niveau européen. Dans cette optique, une décision forte aurait été validée en interne.

Holger Broich attendu au FC Barcelone

Selon Radio Catalunya, Holger Broich est en passe de rejoindre le staff technique du Barça en tant que responsable de la préparation physique. Ce profil n’est pas anodin. Spécialiste reconnu du travail athlétique de haut niveau, Broich a déjà collaboré avec plusieurs structures ambitieuses en Europe et son arrivée s’inscrirait dans la volonté de Flick d’élever l’exigence physique de son groupe. L’objectif est clair : augmenter l’intensité globale de l’équipe et réduire les baisses de régime observées sur certaines phases de la saison.

Ce changement ne sera toutefois pas sans conséquence sur l’organisation actuelle. Julio Tous, actuel responsable de la préparation physique du FC Barcelone, est toujours en poste et ne quittera pas le club. L’arrivée de Holger Broich impliquera donc une réorganisation interne et une répartition des rôles entre les différents membres du staff. Un ajustement délicat mais assumé en interne, dans une logique de montée en puissance globale du projet Flick.

Un impact potentiel sur les jeunes… dont Yamal

Si cette évolution peut sembler purement technique, elle pourrait avoir un effet direct sur la gestion des jeunes joueurs du groupe professionnel. Parmi eux, Lamine Yamal, déjà considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial, pourrait voir sa préparation physique encore davantage encadrée. L’idée du staff est de mieux accompagner les jeunes éléments dans leur développement athlétique afin de les rendre capables d’enchaîner les matchs à haute intensité tout au long de la saison.

L’arrivée d’un spécialiste comme Holger Broich s’inscrit donc dans une logique cohérente : renforcer la structure physique du groupe pour permettre au FC Barcelone de rivaliser avec les cadors européens sur la durée. Une évolution qui confirme que le Barça entre progressivement dans une nouvelle phase de son projet sportif.