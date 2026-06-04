L’équipe de France affronte la Côte d’Ivoire (21h10) lors de son premier match de préparation à la Coupe du monde 2026. Voici la compo des Bleus.

L’heure des derniers réglages a sonné pour les Bleus. Opposée à la Côte d’Ivoire au stade de la Beaujoire à Nantes, l’équipe de France veut profiter de cette rencontre de préparation pour monter en puissance avant le début de la Coupe du monde 2026.

Pour ce premier rendez-vous, Didier Deschamps a décidé d’aligner une équipe très compétitive, articulée autour de son capitaine, Kylian Mbappé. L’une des principales attractions de cette composition concerne la présence de Rayan Cherki dans le secteur offensif.

Le meneur de jeu français poursuit son ascension et bénéficie de la confiance du sélectionneur dans un match qui pourrait compter dans la hiérarchie avant le Mondial. Associé à Michael Olise et Marcus Thuram derrière Mbappé, il aura une belle occasion de marquer des points.

Une défense expérimentée

Dans les buts, Mike Maignan conserve logiquement sa place de numéro un. Devant lui, la défense sera composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Theo Hernandez. Un quatuor solide qui devrait également constituer l’ossature défensive des Bleus lors de la Coupe du monde.

Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot formeront le duo chargé d’assurer l’équilibre entre récupération et projection offensive. Deux cadres qui auront un rôle majeur dans les ambitions françaises au Mondial.

La composition de l’équipe de France

Maignan – Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Cherki, Thuram – Mbappé.