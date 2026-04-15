OM : la short-list de Stéphane Richard explose, un 7e nom pour remplacer Benatia !

Paul Mitchell ferait également partie des profils ciblés par l’OM pour remplacer Mehdi Benatia.

L’Olympique de Marseille continue d’explorer plusieurs pistes pour trouver son futur directeur sportif. Après les noms de Grégory Lorenzi, Julien Fournier, Florent Ghisolfi, Matthieu Bodmer, Federico Balzaretti et Cristiano Giuntoli, un septième profil aurait émergé : celui de Paul Mitchell.

L’OM pense aussi à Paul Mitchell

Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais s’intéresseraient à l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et de Newcastle pour succéder à Mehdi Benatia. Son profil correspondrait aux attentes de la direction olympienne, notamment grâce à sa connaissance du marché, sa maîtrise des langues, son réseau étendu et son expérience dans le développement des jeunes talents.

En concertation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM, travaillerait activement sur ce dossier afin de trouver le futur directeur sportif du club provençal. Mais à l’heure actuelle, aucun profil ne semble réellement se détacher.