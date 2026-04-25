OM : une nouvelle réponse vient de tomber pour le remplaçant de Benatia

Avec le départ prévu de Medhi Benatia en fin de saison, l’OM avait coché le nom de Grégory Lorenzi, directeur sportif de Stade Brestois. Et une nouvelle réponse est tombée pour son arrivée.

Alors que le Stade Brestois s’apprête à conclure une saison une nouvelle fois réussie en Ligue 1, l’avenir de son directeur sportif Grégory Lorenzi s’écrit désormais en pointillés. Après dix ans passés à structurer le projet breton, l’ancien défenseur est devenu l’un des profils les plus courtisés du marché européen. En ce sens, l’OM serait très attentif à la situation en vue du départ de Medhi Benatia en fin de saison.

Nice en pole, un intérêt réciproque

Comme évoqué récemment, l’intérêt de l’OGC Nice pour Lorenzi est bien réel. Le club azuréen prépare déjà une profonde réorganisation de son organigramme, avec le probable départ de Florian Maurice en fin de saison. Dans ce contexte, le dirigeant brestois apparaît comme une cible prioritaire pour le Gym.

Selon L’Équipe, cet intérêt serait même partagé : Nice représenterait aujourd’hui la destination privilégiée de Lorenzi en cas de maintien du club en Ligue 1. Un choix qui s’expliquerait par un projet structuré et une volonté de continuité dans le haut de tableau de Ligue 1.

L’OM à l’affût, sans garantie d’adhésion

Dans le même temps, l’OM surveille également toujours la situation. Le club phocéen, en pleine réflexion sur sa structuration sportive, aurait coché le nom du dirigeant corse. Mais l’intérêt ne serait pas réciproque à ce stade : Lorenzi ne serait pas particulièrement séduit par l’idée de rejoindre le projet marseillais, encore jugé instable en interne.

Nottingham Forest est entré dans la danse

À l’étranger, une nouvelle piste s’est ouverte. Nottingham Forest a récemment établi un premier contact. Le club anglais, actuellement en Premier League et engagé dans une dynamique de stabilisation dans l’élite, dispose de moyens financiers importants et d’un projet en construction.

Pour Lorenzi, cette option représenterait un défi différent, dans un environnement plus compétitif et avec une exposition internationale accrue.

Un été décisif en perspective

Sous contrat et toujours concentré sur la fin de saison avec Brest, Grégory Lorenzi n’a pris aucune décision définitive. Mais les sollicitations s’accumulent, et son avenir pourrait rapidement s’accélérer à l’approche de l’été.

Entre la stabilité de Nice, la pression de l’OM et l’ambition anglaise de Nottingham Forest, le dirigeant brestois se retrouve face à un choix structurant pour la suite de sa carrière. Mais l’OM semble déjà hors course…