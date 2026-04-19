OM : Benatia a mis sa menace à exécution, le vestiaire est en train d’imploser

Après la nouvelle sortie de Medhi Benatia après la défaite de l’OM à Lorient, les joueurs marseillais sont fixés sur la semaine qui les attend.

Après une nouvelle désillusion en Ligue 1 sur la pelouse de Lorient (0-2), l’OM entre dans une phase cruciale de sa saison. Le club phocéen a décidé de resserrer les rangs avec un programme particulièrement intense, marqué par des entraînements doublés et une mise au vert directement à la Commanderie.

Une défaite qui fait mal dans la course à l’Europe

Battus en Bretagne, les Marseillais ont concédé une défaite lourde de conséquences dans la course à la Ligue des champions. Ce revers s’inscrit dans une série négative préoccupante, avec des performances jugées insuffisantes et une équipe en perte de repères.

Au sein du club, la réaction a été immédiate. Le directeur du football Medhi Benatia n’a pas mâché ses mots dans le vestiaire, demandant aux joueurs de se concentrer exclusivement sur la fin de saison, sans distraction extérieure.

Benatia durcit le ton dans le vestiaire

Très remonté après la prestation à Lorient, Medhi Benatia a pointé du doigt l’attitude du groupe, qualifiant la performance de “scandale”. Il a même menacé son groupe de le séquestrer à la Commanderie : « Je leur ai dit de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble, à la Commanderie. On va bosser. Si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va les passer ensemble ».

Le message est clair : les prochaines semaines seront placées sous le signe de l’exigence maximale, avec une discipline renforcée et une gestion plus stricte du quotidien des joueurs. D’ailleurs, comme le rapporte La Provence, la fracture entre l’effectif et Benatia est béante, et sa sortie a été très mal vécue dans le vestiaire.

Une mise au vert à la Commanderie

Dans ce contexte tendu, l’OM a opté pour une solution interne : une mise au vert directement au centre d’entraînement de la Commanderie, comme annoncé par Benatia et confirmé par L’Équipe.

Le groupe marseillais restera ainsi regroupé de jeudi à dimanche, jour du choc face à Nice au Vélodrome (20h45). L’objectif est de renforcer la cohésion et d’éviter toute dispersion dans le sprint final.

Cette décision s’inscrit dans une logique déjà utilisée par le club par le passé, consistant à isoler le groupe pour maintenir la concentration avant des matchs décisifs. Même si jusque là, on en peut pas dire que ça ait vraiment bien fonctionné…

Un programme physique très chargé

Avant cette mise au vert, les joueurs vont enchaîner des séances particulièrement exigeantes :

entraînement après la reprise du groupe ce dimanche

séances doublées mardi et mercredi

travail individualisé en fonction du temps de jeu contre Lorient

installation à la Commanderie à partir de jeudi

L’idée est de maximiser l’intensité physique et mentale avant la réception de Nice, un match déjà crucial pour la fin de saison.

Une fin de saison sous pression maximale

Alors que la course à l’Europe est extrêmement serrée, l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Cette semaine “coup de poing” illustre la tension autour du club, où chaque point devient décisif.

Entre exigence sportive, pression interne et nécessité de résultats, Marseille entre dans une phase où la gestion du groupe sera aussi importante que les performances sur le terrain.