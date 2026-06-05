ASSE : pourquoi Gazidis ne fera pas le ménage cet été

Le propriétaire de l’ASSE Larry Tanenbaum est sorti du silence ce jeudi, six jours après la défaite à Nice et la non remontée du club en Ligue 1. Avec un message fort : il prône la patience et loue le travail et les compétences de Kilmer Sports. Malgré deux saisons catastrophiques consécutives, il ne devrait donc pas y avoir de révolution de palais cet été dans l’organigramme des Verts.

Les groupes de supporters de l’ASSE avaient publié un communiqué commun mardi en demandant des changements à la tête du club. A la lecture de la lettre publiée jeudi par Larry Tanenbaum, ils risquent d’être déçus. Le milliardaire canadien s’appuie sur son expérience dans le monde du sport pour prôner la stabilité et la vision à long terme. Il demande donc de la patience. « Le chemin devant nous exige de l’ambition, mais aussi de la constance. En plus de trente ans dans le sport professionnel, j’ai appris que les réussites durables se construisent rarement dans la réaction immédiate. Elles reposent sur la stabilité, la patience, l’investissement et la capacité à rester fidèle à un cap, même lorsque les progrès ne sont pas immédiats. Je l’ai vécu directement avec les Toronto Raptors et le Toronto FC. Dans les deux cas, les accomplissements majeurs ne sont arrivés qu’après plusieurs années de travail et de continuité dans l’organisation. Lorsque Kilmer Sports Ventures s’est engagé à Saint-Étienne, nous l’avons fait sur la base d’une vision de long terme. Nous sommes venus pour contribuer à bâtir un club capable de retrouver durablement le succès, en s’appuyant sur une gouvernance solide, des choix cohérents, tout en préservant une identité forte. »

Tanenbaum a confiance en Gazidis, qui a confiance en Fahmy et Rosenfeld

Le milliardaire canadien estime donc que KSV s’appuie sur des gens compétents pour ramener l’ASSE là où elle devrait être… « L’ASSE est un club immense, avec une histoire unique et une place particulière dans le football français. Mais lorsque nous sommes arrivés, le club ne disposait pas encore, dans tous les domaines, des standards que nous voulons et devons collectivement lui donner. Un travail structurel profond est nécessaire pour renforcer les bases d’un club moderne, stable et performant. C’est ce travail qui est aujourd’hui engagé. Il n’est pas toujours visible, et il ne se traduit pas toujours immédiatement dans les résultats. Mais c’est ainsi que se construisent les organisations solides. »

A la lecture de cette lettre, tout laisse donc à penser que Tanenbaum va continuer de faire confiance à Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, et à l’organisation en place, laquelle comprend le triumvirat composé par Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin, déjà en place en 2021 et qui a connu deux descentes en L2.

Et comme il faut bien que le club soit géré au quotidien…

Gazidis, qui vit à New York, devrait donc continuer de s’appuyer sur Rosenfeld, spécialiste de la DATA, malgré les nombreux recrutements ratés, et sur Fahmy, à l’origine de l’arrivée d’Eirik Horneland mais aussi l’été dernier de Donough Holohan, le nouveau directeur de la performance, lequel a chapeauté la préparation physique et le staff médical. Gazidis avait laissé entendre après la défaite à Nice qu’il se pencherait sur la question des nombreuses blessures, mais difficile de l’imaginer remettre en cause le travail d’Holohan, que Fahmy est allé chercher à Manchester City. Cela reviendrait à remettre en cause le choix de son bras droit. Et le duo Fahmy-Rosenfeld n’étant dans le Forez que les deux tiers du temps, Soucasse, Rustem et Perrin ne semblent pas avoir trop de souci à se faire pour leur avenir. Ils ont noué des liens solides avec KSV, qui a besoin de pouvoir s’appuyer sur des hommes de confiance qui sont à 100% à Saint-Etienne et à L’Etrat, et qui en plus parlent français…