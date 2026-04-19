Pierre Ménès a livré une analyse très tranchée de la défaite de l’OM à Lorient samedi (0-2) avec plusieurs Marseillais dans son viseur.



La défaite de l’OM à Lorient (0-2) continue de faire des vagues. Cette fois, c’est Pierre Ménès qui sort la sulfateuse. Sur les réseaux sociaux, l’ancien consultant de Canal+ n’a pas du tout apprécié la prise de parole de Medhi Benatia après la rencontre.

« L’OM a été en dessous de tout à Lorient mais la palme revient à Benatia. Le mec est incroyable. Il se barre, il revient pour finalement annoncer qu’il se casse à la fin de la saison. Et rien n’est jamais de sa faute. Un champion. » Une charge violente, qui vise directement la gestion et la communication interne du club phocéen.

Abdelli également ciblé

Mais le dirigeant de l’OM n’est pas le seul à être visé. Sur le terrain, Himad Abdelli a lui aussi été pointé du doigt après une prestation jugée insuffisante. « Il est bien gentil, c’est un bon joueur de Ligue 1 mais il n’a rien à faire à l’OM. Il n’a pas le niveau pour ce club », recadre Ménès. Un jugement sans appel, révélateur de l’exigence qui entoure Marseille.

Face au FC Lorient, l’OM est passé totalement à côté de son match. Manque d’intensité, peu d’idées dans le jeu, et une incapacité à réagir : les Marseillais ont livré une prestation très loin des standards attendus dans ce sprint final.

Une pression maximale en interne

Cette sortie de Ménès illustre une tension croissante autour du club. Entre résultats irréguliers et prises de parole polémiques, l’environnement marseillais redevient électrique à un moment clé de la saison. L’OM n’a plus beaucoup de marge d’erreur.

Avec la course à l’Europe en ligne de mire, chaque faux pas est scruté… et amplifié. Et à Marseille, quand les résultats ne suivent pas, les critiques ne tardent jamais à tomber.

Le mec est incroyable. Il se barre il revient pour finalement annoncer qu’il se casse à la fin la saison.

Et rien n’est jamais de sa faute .

Un champion https://t.co/uqPmnOvZtf — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 18, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)