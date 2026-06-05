Attendu à l’OM avec trois renforts et une recrue mystère dans ses valises, Bruno Genesio pourrait frapper un premier grand coup avec les supporters marseillais.

Le futur projet de l’OM prend déjà forme en coulisses. Alors que l’arrivée de Bruno Genesio semble se préciser, les premières discussions autour de son staff commencent à filtrer et alimentent immédiatement les débats sur la Canebière. Selon RMC Sport, le technicien français arriverait avec trois adjoints déjà identifiés : Nicolas Dehon, Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet. Un encadrement expérimenté, pensé pour structurer rapidement le projet marseillais. Mais une dernière place reste encore en suspens.

Nasri, la piste qui enflamme l’OM

Et c’est là qu’un nom fait particulièrement parler : celui de Samir Nasri. D’après Benjamin Courmes du Football Club de Marseille, cette piste est bel et bien réelle, même si aucun accord n’est encore acté. « Nasri dans le staff de Genesio, rien n’est fait, mais vraie possibilité », explique le journaliste, évoquant des contacts récents entre les deux hommes. L’ancien meneur de jeu de l’OM pourrait ainsi être tenté par une nouvelle aventure, cette fois en tant que membre d’un staff technique, après ses expériences récentes comme consultant.

Pour les supporters olympiens, l’idée de revoir Nasri impliqué dans le projet sportif du club a une résonance particulière. Formé à l’OM et longtemps considéré comme l’un des talents les plus prometteurs issus du centre de formation, il reste une figure forte de l’histoire récente du club. Son éventuelle arrivée dans l’organigramme de Genesio serait donc perçue comme un signal fort, mêlant identité marseillaise et reconstruction sportive.

Une décision encore loin d’être actée

Malgré l’emballement médiatique, rien n’est encore décidé. Les discussions se poursuivent et plusieurs paramètres doivent encore être validés avant toute officialisation. Le rôle exact de Nasri, sa volonté personnelle et la cohérence globale du staff restent des points clés du dossier. De son côté, Bruno Genesio semble vouloir s’entourer d’un staff complet et équilibré pour réussir son intégration à l’OM.

L’objectif serait de combiner expérience, expertise technique et connaissance du club afin de poser les bases d’un projet solide dès la première saison. Dans ce contexte, l’intégration d’un ancien joueur emblématique comme Nasri représenterait un choix autant sportif que symbolique. Pour l’heure, le dossier reste ouvert. Mais à Marseille, l’idée de voir une idole revenir au club dans un rôle clé suffit déjà à enflammer les discussions.