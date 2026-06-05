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FC Barcelone Mercato : la date de l’arrivée de Bernardo Silva connue, Flick a validé un 9 totalement inattendu ! 

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 14:40
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Hansi Flick (FC Barcelone)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si Bernardo Silva va bel et bien signer au FC Barcelone, Hansi Flick a donné son feu vert pour intégrer un attaquant inattendu au mercato.

Le FC Barcelone planche sur son recrutement estival. Entre ajustements financiers, renforcement ciblé et intégration de jeunes talents, le club catalan affine progressivement sa stratégie pour la saison prochaine. Et deux informations majeures commencent déjà à circuler avec insistance en Espagne.

Bernardo Silva attendu au Barça en juillet

Selon les informations de José Alvarez (El Chiringuito), Bernardo Silva devrait rejoindre le FC Barcelone dès le mois de juillet. Une arrivée programmée à ce moment-là, et non avant la fin de la Coupe du Monde, qui s’inscrirait dans une logique de timing mercato maîtrisé par le club catalan. Le joueur de Manchester City est depuis plusieurs saisons dans le viseur du Barça. Son profil technique, sa polyvalence et son expérience au très haut niveau en font une cible idéale pour renforcer l’entrejeu d’Hansi Flick.

L’idée serait claire : apporter davantage de contrôle, de créativité et de maturité à un milieu de terrain parfois irrégulier ces dernières saisons. Bernardo Silva incarnerait ainsi un profil immédiatement opérationnel, capable de s’intégrer rapidement dans le système de jeu voulu par Flick.

Un jeune buteur testé par Flick au FC Barcelone

En parallèle de ce dossier majeur, le Barça prépare également l’avenir en interne. Selon SPORT, le jeune Óscar Gistau, âgé de 18 ans, participera à la préparation estivale avec le groupe professionnel. Hansi Flick aurait validé cette intégration afin d’évaluer de près le potentiel du jeune attaquant, présenté comme un pur numéro 9 capable d’évoluer dans l’axe.

Cette décision s’inscrit dans la volonté du club de continuer à valoriser sa formation, un pilier historique du FC Barcelone. Flick souhaite observer directement les jeunes talents avant de trancher sur leur intégration définitive ou non dans le groupe professionnel. Une stratégie double qui illustre bien la volonté du club de reconstruire une équipe compétitive tout en préparant l’avenir.

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