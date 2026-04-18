Alors que les rumeurs de vente de l’OM circulent, le prix d’appel de l’OL est descendu en flèche et pourrait avoir un effet dominos en Ligue 1.

La situation économique de l’OL continue de susciter de nombreuses interrogations. Depuis son rachat en 2022 pour 798 M€, le club rhodanien a vu sa situation financière se dégrader. Entre dettes estimées à environ 500 millions d’euros et déficits récurrents, sa valorisation est désormais très éloignée des standards initiaux. Le montage financier complexe du rachat et les difficultés de remboursement ont conduit à une restructuration profonde de l’organigramme, avec notamment l’éviction de John Textor des décisions majeures.

Une gouvernance sous tension

La mise en place d’un administrateur judiciaire et l’intervention de créanciers comme Ares illustrent la gravité de la situation. Le club tente aujourd’hui de stabiliser ses finances à travers une réduction des coûts et une restructuration globale. Mais les incertitudes restent fortes, notamment sur la capacité de l’OL à retrouver une attractivité forte pour d’éventuels investisseurs.

Les estimations varient fortement selon les experts de L’Équipe. En théorie, en se basant sur des ratios de chiffre d’affaires, l’OL pourrait être évalué autour de 300 millions d’euros. Mais la dette colossale rend toute approche classique très complexe. Dans les faits, la valeur réelle dépendrait surtout de la capacité des créanciers à accepter une restructuration ou une perte partielle.

Un effet domino sur les ventes de clubs ?

Ce contexte lyonnais ne passe pas inaperçu dans le football français. Certains observateurs y voient un signal plus large sur la valorisation des clubs de Ligue 1 dans le contexte économique actuel. Et dans ce cadre, l’OM est souvent cité comme un cas à part, notamment en raison de sa popularité et de sa valeur de marque.

Si Frank McCourt n’a jamais officiellement ouvert la porte à une vente, les estimations autour de l’OM varient entre 650 et 1,2 milliard d’euros selon les scénarios. La chute de valorisation d’autres clubs européens peut néanmoins influencer la perception globale du marché et des investisseurs potentiels.

Un marché de plus en plus complexe

Entre dettes élevées, droits TV incertains et rentabilité fragile, le football français traverse une zone économique délicate. Les investisseurs deviennent plus prudents et les valorisations plus difficiles à stabiliser. Dans ce contexte, chaque évolution majeure, comme celle de l’OL, devient un indicateur suivi de près… bien au-delà de Lyon.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)